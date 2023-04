A labdarúgó NB II-ben listavezető DVTK csapata a múlt héten vasárnap bebiztosította feljutását az első osztályba, most vasárnap este pedig már bajnok lehet. Ugyanis jelenleg, 4 fordulóval az évad zárása előtt, 11 ponttal áll jobban a Diósgyőr, mint a 2. helyezett MTK Budapest. A 35. fordulóban, vasárnap 18.00-tól MTK Budapest – FC Ajka, 20.00-tól pedig Diósgyőri VTK – Aqvital FC Csákvár mérkőzést rendeznek. Ha az MTK nem nyer a tabella 3. helyén álló dunántúli gárda ellen, akkor a Diósgyőr már az esti meccse előtt bajnoki címet ünnepelhet, ha a fővárosiak begyűjtik a győzelemért járó 3 pontot, ez esetben a piros-fehérek a pályán harcolhatják ki az elsőséget, ehhez mindössze 1 pontot kell gyűjteniük.

Remélhetőleg a vasárnap esti késői kezdés, és meccs élő élő televíziós közvetítése ellenére többen lesznek a lelátón, mint a szerdai esti hidegben (3030 fő), hiszen a piros-fehérek klubtörténelmet írhatnak, ugyanis ilyen korán, három fordulóval az évad zárása előtt még soha nem szereztek bajnoki címet (az eddigi hat másodosztályú elsőségből három volt olyan, amelyet két fordulóval a zárás előtt értek el).

Legutóbb 12 éve volt bajnok a másodosztályban a Diósgyőr. Akkor, 2011. május 28-án, az NB II Keleti csoport 28. fordulójában két körrel a zárás előtt, a Mezőkövesd-Zsóry SE otthonában elszenvedett 1-0-s vereség ellenére bajnoki címnek örülhettek a drukkerek, egy órával a meccs lefújását követően. Ugyanis a piros-fehérek akkori üldözője, a Nyíregyháza SFC egy órával később kezdte a Dunakanyar-Vác otthonában a mérkőzését, amelyen végül 3-1-re kikapott, és ezzel eldőlt, hogy pontszámban nem érheti utol a DVTK-t.

Ugyanúgy

– Az elmúlt napokban ugyanúgy dolgoztunk, mint általában, nem engedjük, hogy bármi kizökkentsen minket. Egy motivált, tehetséges, fiatal csapat látogat hozzánk vasárnap, akik a televízió nézőinek is meg akarják mutatni, hogy mit tudnak. Kemény mérkőzésre készülünk – mondta Kuznyecov Szergej, a DVTK labdarúgócsapatának vezetőedzője. – Természetesen mi is tudjuk, hogy eldőlhet a bajnoki cím sorsa. Kérek minden diósgyőrit, hogy jöjjön ki és szurkoljon a stadionban! Régen volt már, hogy a DVTK bajnoki címet ünnepelhetett, vasárnap együtt élhetjük át ezt a fantasztikus érzést. Mi azért dolgozunk, hogy mindenki jól érezze magát! Hétfő szabadnap, lesz időnk pihenni.

Ami pedig a DVTK-nál az egészségügyi helyzetet illeti: Eppel belgyógyászi műtéten esett át, emiatt ebben az évadban már nem léphet pályára. Gera változatlanul rehabilitációs kezeléseken vesz részt, emiatt szintén nem bevehető. Jurek, aki csereként beállva győztes gólt szerzett a legutóbbi bajnokin, a szerdai, Szeged ellen hazai környezetben 2-1-re megnyert meccsen, nem volt száz százalékos állapotban akkor sem, és a mostani szereplése is kérdéses.

Várható kezdő

A Diósgyőri VTK várható kezdőcsapata: Danilovic – Farkas D., Szatmári, Bárdos, Medgyes – Bényei, Holdampf, Cseke – Lőrinczy, Lukács D., Obounet.

A Diósgyőri VTK 20222/23-as évadban lejátszott tétmérkőzései

NB II, 34. forduló, 2023. április 26. (szerda), 18.00: Diósgyőri VTK – Szeged-Csanád GA 2-1 (1-1)

NB II, 33. forduló, 2023. április 23. (vasárnap), 17.00: HR-Rent Kozármisleny – Diósgyőri VTK 2-3 (0-1)

NB II, 32. forduló, 2023. április 17. (hétfő), 20.00: Diósgyőri VTK – Credobus-Mosonmagyaróvári TE 1-1 (0-0)

NB II, 31. forduló, 2023. április 13. (csütörtök), 18.00: Budafoki MTE – Diósgyőri VTK 1-2 (0-0)

NB II, 30. forduló, 2023. április 9. (vasárnap), 16.30: Diósgyőri VTK – Békéscsaba 1912 Előre 1-0 (0-0)

NB II, 29. forduló, 2023. április 2. (vasárnap), 16.00: Dorogi FC – Diósgyőri VTK 0-1 (0-0)

NB II, 28. forduló, 2023. március 19. (vasárnap), 15.00: Diósgyőri VTK – Szentlőrinc 5-1 (1-0)

NB II, 27. forduló, 2023. március 13. (hétfő), 19.00: MTK Budapest – Diósgyőri VTK 4-2 (2-0)

NB II, 26. forduló, 2023. március 6. (hétfő), 19.00: Diósgyőri VTK – Gyirmót FC Győr 3-1 (1-0)

NB II, 25. forduló, 2023. február 26. (vasárnap), 14.00: KolorCity Kazincbarcikai SC – Diósgyőri VTK 1-0 (1-0)

NB II, 24. forduló, 2023. február 20. (hétfő), 19.00: Diósgyőri VTK – Pécsi MFC 3-2 (1-1)

NB II, 23. forduló, 2023. február 12. (vasárnap), 15..00: FC Ajka – Diósgyőri VTK 0-1 (0-1)

NB II, 22. forduló, 2023. február 6. (hétfő), 19.00: Diósgyőri VTK – Tiszakécskei LC 1-0 (1-0)

NB II, 21. forduló, 2023. január 29. (vasárnap), 13.00: Soroksár SC – Diósgyőri VTK 0-5 (0-2)

NB II, 20. forduló, 2022. december 11. (vasárnap), 15.45: Diósgyőri VTK – BFC Siófok 3-1 (2-0)

NB II, 19. forduló, 2022. december 3. (szombat), 13.00: Diósgyőri VTK – Szombathelyi Haladás 1-2 (1-1)

NB II, 18. forduló, 2022. november 27. (vasárnap), 15.00: Győri ETO FC – Diósgyőri VTK 0-3 (0-2)

NB II, 17. forduló, 2022. november 13. (vasárnap), 15.00: Diósgyőri VTK – Nyíregyháza SFC 2-0 (2-0)

NB II, 16. forduló, 2022. november 9. (szerda), 13.00: Aqvital FC Csákvár – Diósgyőri VTK 0-3 (0-2)

NB II, 15. forduló, 2022. november 6. (vasárnap), 15.00: Szeged-Csanád GA – Diósgyőri VTK 0-3 (0-2)

NB II, 14. forduló, 2022. október 30. (vasárnap), 15.00: Diósgyőri VTK – HR-Rent Kozármisleny 1-1 (0-0)

NB II, 13. forduló, 2022. október 22. (szombat), 13.00: Credobus-Mosonmagyaróvári TE– Diósgyőri VTK 0-3 (0-0)

NB II, 12. forduló, 2022. október 16. (vasárnap), 15.00: Diósgyőri VTK – Budafoki MTE 2-1 (0-1)

NB II, 11. forduló, 2022. október 9. (vasárnap), 17.00: Békéscsaba 1912 Előre – Diósgyőri VTK 1-2 (0-0)

NB II, 10. forduló, 2022. október 5. (szerda), 18.00: Diósgyőri VTK – Dorogi FC 2-1 (1-1)

NB II, 9. forduló, 2022. október 2. (vasárnap), 15.00: Szentlőrinc – Diósgyőri VTK 2-0 (2-0)

MK 32 közé, 2022. szeptember 17. (szombat), 16.00: Diósgyőri VTK – Szeged-Csanád GA 0-1 (0-1)

NB II, 8. forduló, 2022. szeptember 12. (hétfő), 20.00: Diósgyőri VTK – MTK Budapest 3-0 (1-0)

NB II, 7. forduló, 2022. szeptember 5. (hétfő), 20.15: Gyirmót FC Győr – Diósgyőri VTK 1-2 (1-1)

NB II, 6. forduló, 2022. augusztus 28. (vasárnap), 19.00: Diósgyőri VTK – KolorCity Kazincbarcikai SC 1-0 (0-0)

NB II, 5. forduló, 2022. augusztus 22. (hétfő), 17.45: Pécsi MFC – Diósgyőri VTK 4-3 (3-2)

NB II, 4. forduló, 2022. augusztus 17. (szerda), 19.00: Diósgyőri VTK – FC Ajka 3-1 (1-1)

NB II, 3. forduló, 2022. augusztus 14. (vasárnap), 17.30: Tiszakécskei LC – Diósgyőri VTK 1-2 (0-1)

NB II, 2. forduló, 2022. augusztus 8. (hétfő), 20.15: Diósgyőri VTK – Soroksár SC 1-2 (0-2)

NB II, 1. forduló, 2022. július 31. (vasárnap), 19.00: BFC Siófok – Diósgyőri VTK 1-0 (1-0)