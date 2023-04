Élete első felnőtt egyéni öttusa világversenyét nyerte szombaton Guzi Blanka.

A miskolci Swimming Pentathlon Club sportolója a budapesti világkupán utasította maga mögé a mezőnyt, és állhatott fel az eredményhirdetés során a dobogó legfelső sokára. A Kistokajban és Budapesten élő versenyzőnek, aki 2021-ben Európa-bajnoki ezüstérmet szerzett, az eddigi legjobb világkupa eredménye egy 4. hely volt, amit egy éve Bulgáriában ért el. Guzi Blankának ebben az esztendőben ez volt az első szabadtéri világversenye, azok után, hogy a februári, szintén budapesti, fedett pályás nemzetközi versenyen, miután leesett a lóról, kisebb sérülést szenvedett. Ám nem a két hónappal ezelőtti baleset miatt nem versenyzett eddig, úgy volt, hogy a húsvét után ott lesz a törökországi vk-n, de végül mégsem állhatott ott rajthoz, és az is csak egy nappal a budapesti világkupa rajta előtt, vagyis hétfőn dőlt el, hogy a hazai közönség előtt versenyzhet. Egy hete még ez sem volt biztos, hogy elindulhat Budapesten, ehhez képest égi magasságokba emelkedett, élete során először egy felnőtt öttusa versenyen az ő tiszteletére játszották el a magyar himnuszt. Amit a dobogó tetején állva meg is könnyezett, a fotók tanulsága szerint.

Csodálatos volt

– Különleges érzés volt a dobogó tetején állni, és hallgatni a Himnuszt – nyilatkozta honlapunknak Guzi Blanka. – És, igen, folyt a könny. Csak kevesen tudják, hogy mi történt velem az elmúlt hetekben, de erről most nem szeretnék beszélni, a lényeg, hogy ez a szombati nap csodálatos volt.

A miskolci klub versenyzője így foglalta össze a szombati döntőt:

– A finálé kulcsa az volt, hogy élveztem a versenyzést, csak mosolyogtam, örültem, hogy a pályán lehetek. Mosolyogtam akkor is, amikor a bónusz vívásban nem tudtam asszót nyerni, és akkor is, amikor vertem egy fát a lovaspályán. Nem számolgattam, hogy mi lesz, hová juthatok, csak azzal foglalkoztam, ami a dolgom, hogy tegyek meg mindent annak érdekében, hogy a lehető legjobban szerepeljek. Nem volt ez hibátlan nap, a bónuszvívást és a lovaglást már említettem. Az úszás mondhatni jól sikerült, hiszen 2:15 perc körüli volt az eredmény, de az edzéseken már megy ez alatt is. A világkupa három napján a selejtezőben, és az elődöntőben, illetve a döntőben úszott időm közül utóbbi volt a legjobb, de, ha nem ez nem így lett volna, akkor is csak mosolyogtam volna. A kombinált pedig? Nem is tudom... A lövészet régen volt ilyen jó. A futás egész héten iszonyatosan rosszul esett, de a döntőben ez fényévekkel jobb volt. A hajrá pedig… Mentem, mert mennem kellett, aztán a végén ott volt a célszalag, ami engem várt.

A válogatott öttusázónak felvetettük, hogy a jó eredményt szerdán a körvívásban alapozta meg.

– Ez nagyon fontos volt! Sokat jelentett, hogy a selejtező után jól sikerült a vívás. Ennek is köszönhetően, már csütörtökön, az elődöntőben is vidáman versenyeztem és nem volt ez másképp szombaton sem – mondta Guzi Blanka.

Az öttusázótól megtudtuk, hogy folytatásként a Bulgáriában május 9-én kezdődő világkupán áll rajthoz, de azt nem tudta megmondani, hogy mi kellene ahhoz, hogy a május 31-re kiírt világkupa döntőben ott lehessen, mert mint mondta, ezzel nem foglalkozott, és nem is akar különösebben. Guzi Blankának arra sem volt megerősítő reakciója, amikor felidéztük neki, hogy az év elején arról beszélt, hogy a június 25-én startoló Európa-bajnokság számít majd az év versenyének, mert ezen az első nyolc helyen végző öttusázó olimpiai kvótát szerez.

– A biztos csak annyi, hogy most lesz két nap pihenőm, utána folytatom az edzéseket, mert szeretnék ott lenni a szófiai világkupa futamon – mondta Guzi Blanka.