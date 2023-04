Sérülések miatt több helyen is változott a májusi elitvilágbajnokságra készülő magyar férfi jégkorong-válogatott kerete. Kevin Constantine szövetségi kapitány nem számíthat Szabó Dániel, Horváth Bálint, Fejes Nándor, Szigeti Ákos és Vincze Péter játékára a Hokitavasz elnevezésű rendezvényen, amelynek keretében a gárda ezen a héten szerdán és csütörtökön Ukrajnával, jövő pénteken és szombaton pedig Japánnal játszik, egyaránt Miskolcon. Rajtuk kívül Csányi Karol is hiányzik, ő a szlovák rájátszásban érdekelt a HKM Zvolennel (Zólyom). A hiányzók helyére Galajda Zsombort (DVTK Jegesmedvék) és Rétfalvi Kristófot hívta be a szakmai stáb. A Hokitavasz után további játékosokat hív majd be vb-keretébe Constantine. A magyarok április 20-án és 21-én Lengyelországban, 25-én és 26-án Nagy-Britanniában készülnek, majd május 3-án és 4-én a szlovénokkal, 9-én pedig a kanadaiakkal vívnak felkészülési meccset az MVM Dome-ban.

A világbajnokságon sorrendben Dánia, Egyesült Államok, Franciaország, Svédország, Finnország, Németország és Ausztria lesz az ellenfél Tamperében. A nyolcas utolsó helyezettje esik ki a divízió I/A-ba, az első négy helyezett pedig negyeddöntőt játszhat a rigai csoport négy legjobbjával.

A friss keret

Kapusok: Arany Gergely (FTC-Telekom), Horváth Dominik (Hydro Fehérvár AV19).

Hátvédek: Falus Ádám (GC Küsnacht Lions, svájci), Garát Zsombor (BJA), Hadobás Zétény (Västeras, svéd), Horváth Milán (Hydro Fehérvár AV19), Kiss Roland (DVTK Jegesmedvék), Szabó Bence (Budapest JA), Tóth Gergely (Budapest JA).

Csatárok: Ambrus Gergő (Hydro Fehérvár AV19), Galajda Zsombor (DVTK Jegesmedvék), Kóger Dániel (Corona Brasov), Mihály Ákos (Hydro Fehérvár AV19), Nagy Krisztián (Budapest JA), Németh Kristóf (Hydro Fehérvár AV19), Papp Kristóf (Northern Michigan University, amerikai), Páterka Bence (DVTK Jegesmedvék), Rétfalvi Kristóf (Hydro Fehérvár AV19), Terbócs István (Hydro Fehérvár AV19), Schlekmann Márk (Budapest JA), Vértes Nátán (Hydro Fehérvár AV19).