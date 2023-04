Sajóvámos – Varbó 2-2 (1-0)

Sajóvámos, 100 néző. V.: Turnyánszki.

Sajóvámos: Forgó (Szakoly) – Gelyeta (Csizmár), Kárpáti, Hozdik, Váradi, Balogh, Mohácsi, Illés, Havasi (Csizik), Fejes, Tóth. Edző: Váradi Norbert.

Varbó: Éliás – Szemán (Szabó M.), Goda, Tóth, Oláh (Horváth Z. ), Pálinkás, Szikszai (Csörgő G.), Szabados (Bacsó), Kolompár, Horváth D., Varga (Molnár). Edző: Dankó Máté.

G.: Tóth (2 - egyik 11-es), ill. Pálinkás, Horváth D. Jók: Fejes, Mohácsi, Kárpáti, Tóth, ill. Horváth D. (a mezőny legjobbja) és az egész csapat.

Váradi Norbert: – Magunknak tesszük nehézzé a mérkőzéseket. Ezt a meccset is gólokkal kellett volna megnyerni. Sok sikert a varbói csapatnak.

Dankó Máté: – Ha egy félidőn keresztül nem alszik a csapat, akkor lehetett volna más is a végeredmény. Így örülünk a döntetlennek is.

A Borsodnádasd visszalépése miatt a Mályinka szabadnapos volt.