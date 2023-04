Szombaton a BVSC-Zugló volt a PannErgy-Miskolci VLC vendége a honi elsőosztályú férfi vízilabda-bajnokságban. A vendégek végig kontroll alatt tartották az összecsapást, megérdemelt volt a 12-4-es sikerük. A fővárosiaknál a kispadon Kemény Kristóf ült. Első hallásra talán ,,nincs meg" mindenkinek, hogy ki is a fiatal szakember, de talán a vezetéknevéből kitalálható. Igen, ő Kemény Dénes fia, a volt szövetségi kapitány 1997 és 2012 között irányította a magyar válogatottat, amellyel három alkalommal, 2000-ben, 2004-ben és 2008-ban olimpiai bajnoki címet nyert. A jelenleg 68 esztendős szakember – aki végzettségét tekintve állatorvos – 2009 őszén Miskolcra volt hivatalos, ahol akkor adták át a 2,2 milliárd forintból megépült uszodát a Tapolcai út mellett, és amelyet szavazást követően Kemény Dénesről neveztek el.

– Ez a második teljes szezonom, korábban félidőben vettem át a csapatot Szűcs Leventétől. Az évad végén leszek tehát 2,5 éve vezetőedzője a BVSC felnőtt csapatának – mondta lapunknak adott nyilatkozatában Kemény Kristóf, aki így folytatta: – Sok időt töltöttem annak idején is az uszodában, vízilabdáztam én is, nem kiemelkedő szinten. Idejekorán abbahagytam, majd elkezdtem edzősködni. Alapvetően nem erre a pályára készültem, mert közgazdász vagyok, abból is van diplomám, viszont a vízilabda szerelmese vagyok. Tíz éve trénerkedem, ám amikor lediplomáztam, illetve az azt követő két évben – valamint már a diplomaszerzés évében is – egy pénzügyi cégnél dolgoztam. Ugyanakkor mindenféleképpen ki akartam magam próbálni, mert úgy éreztem, van hozzá érzékem.

Tapasztalatban, eredményben

Hogy volt-e az edzősködés terén bármiféle apai ráhatás, erre a felvetésre az alábbiakat felelte Kemény Kristóf.

– Nem volt, ő inkább nem szerette volna, hogy edzősködjek – árulta el. – Merthogy tudta, mindez mivel jár, amit egyébként már én is érzek a bőrömön. Hogy azért elég komoly a stressz és a nyomás. Gondom ugyan ebből még nem volt, de olyan akadt, akad, hogy az ember rosszul érzi magát egy rossz eredmény után, nem tud aludni rendesen. Ugyanakkor bízom benne, hogy sokáig egészséges leszek. Ez tehát ebből a szempontból egy nehéz műfaj, hiszen akármennyire is elvégzed a munkád, a végén ki vagy szolgáltatva a saját csapatodnak, az ellenfélnek, és valamennyire a játékvezetőknek is. Nüanszokon múlhat az, hogy egy edző sikeres tud lenni. De mindezzel együtt, ellenére élvezem, örömmel csinálom.

A jövőben perspektíváról is érdeklődtünk a fővárosi edzőnél.

– Majd az élet hozza – vágta rá Kemény Kristóf. – Mindenféleképpen szeretnék a saját tudásomhoz mérten a legmagasabb szintre jutni. Nem képzelem azt, hogy valamikor egyszer külföldön is dolgozzak, de ezt jelenleg nem tudni. Az biztos, hogy ebben, és a következő szezonban a BVSC-nél fogok dolgozni, mert élő szerződésem van. Mindent meg fogok tenni azért, hogy ez a klub minél jobban szerepeljen.

A szövetségi kapitánysággal, annak fírtatásával kapcsolatos kérdéskörről így nyilatkozott a zuglóiak trénere.

– Fiatal vagyok, még csak 33 éves leszek, és jól szerepel most a magyar válogatott – közölte határozottan Kemény Kristóf. – Sok jó edző van előttem, mind korban, mind tapasztalatban, mind eredményben. Bízom benne, hogy egyszer sor kerülhet arra, hogy egyáltalán odaérjek a közelébe, de nem hiszem, hogy ez a következő időszakban lesz.

Azon felvetésre, hogy milyen érzés belépni abba a létesítménybe, amelynek falán az édesapja neve díszeleg, ezt mondta Kemény Kristóf.

– Nagyon jól esik – ismerte be. – Megszoktam, mert már sokszor jártam itt, de az elején különösen jó érzés volt, az ember ilyenkor azért elgondolkodik. Mert mindig kapok ezzel kapcsolatban egy pozitív megjegyzést, bárkitől, akivel a létesítményben találkozom. Ha beszélgetünk apával nem kerül szóba az uszoda, de ha hívnák, biztosan szívesen jönne.