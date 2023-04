A férfi röplabda Extraligában elkezdődik a párharc a 3. helyért, az első mérkőzést vasárnap 18 órától a fővárosban játssza a Pénzügyőr SE, illetve a GreenPlan-VRC Kazincbarcika.

– Természetesen szerettünk volna bejutni a döntőbe, ám nem sikerült, ami miatt csalódottak voltunk – utalt a MÁV Előre SC-Foxconn ellen elveszített elődöntős párharcra Toronyai Miklós, a barcikaiak vezetőedzője. – Az újonccal szemben maradtunk alul, ez tény, de az is, hogy ennél a klubnál összeraktak egy jó csapatot, és amelyhez még januárban is érkezett két erősítés, Eke a MAFC-tól, Pesti pedig Ciprusról. Fiatalok, erősek, nagyon határozottak voltak, és nem mellesleg van egy nagyon erős anyagi hátterük, a névadójuk által. Az ilyet, aki áldoz a röplabdára, mindenképpen meg kell becsülni. Úgy érzem, a fordulópont a harmadik, nálunk megrendezett találkozó volt, 2:1-re vezettünk, és a negyedik szettben 16-12-es előnyben voltunk. Ott, akkor kellett volna még határozottabb játék.

Ketten betegek

A harmadik pozícióért két, előzetesen többet remélt együttes találkozik, így az egyik döntő faktor az lesz, hogy melyik tud ,,átlépni" az elődöntős sokkon.

– Letisztáztam magamban, és a játékosokkal is, hogy van még feladat, erre kell figyelni – fogalmazott Toronyai Miklós. – A Pénzügyőr az utóbbi években uralta a férfi mezőnyt, most a féltávnál megerősített Kaposvárral nagy csatát vívtak a fináléért. Nem sokszor fordult velük elő az az elmúlt három évben, hogy egy szettben csak 17 pontot szereztek, ez megesett velük a negyedik, somogyi mérkőzésen. Mi valamelyik sorozatban mindig érmet hoztunk az elmúlt szezonokban, szeretnénk, ha ez ebben az évadban sem maradna el. Ami nem lesz könnyű, és nem csupán amiatt, mert ismert a Pénzügyőr ereje, azért sem, mert van két betegünk. Két húzóemberről van, akik nem tudtak edzeni, akiknek a kiesése sokat jelent, így aki a keretben pályára tud lépni, az ott lesz a fővárosban vasárnap. Feltételezem, hogy a PSE is az éremben gondolkodik, biztos vagyok abban, hogy Jókay Zoltán kollégám össze fogja kapni a társaságot.