Vasárnap rendezték meg a vármegyei II. osztály Keleti csoportjában a bodrogközi rangadót, a Pácin-Karcsa összecsapást, amely 3-0-s hazai sikert hozott. Miután a két település mindössze 3 kilométerre található egymástól, várható volt, hogy nagy lesz az érdeklődés, a mérkőzést végül 500 néző tekintette meg a PSE-sportpályán.

– Egyrészt jó volt az idő, másrészt Húsvét vasárnap volt, és sokan a rokonlátogatást összekötötték ennek a meccsnek a megnézésével – mondta Paronai Tamás, a páciniak edzője. – A férfiak mellett rengeteg hölgy is ott volt a pályánál, és hozták a gyerekeket is, hiszen ott található közvetlenül a játszótér is. Nekik nem kellett fizetni, hivatalosan 190 jegyet adtunk el, ami egy átlagos találkozó értékesítésének körülbelül a hatszorosa. Ez a létszám, tudjuk mi is, kiemelkedő, NB-s szinten is megállná a helyét. Karcsa nagyon sokáig a vármegyei I. osztályban szerepelt, amióta onnan elbúcsúztak, többet mérkőzünk egymás ellen. Természetesen nem csupán helyiek, és karcsaiak voltak nálunk, hanem más környékbeli községekből, sőt még Sátoraljaújhelyből és Cigándról is érkeztek futball szimpatizánsok. A 200 fős, 2006-ban átadott fedett lelátón nem maradt egy üres hely sem, többeknek máshol kellett helyet találni. Köszönjünk mindenkinek, aki kilátogatott! A barátság mindennél fontosabb, ez reméljük a továbbiakban is megmarad a két település között.