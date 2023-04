Labdarúgás: NB III, Keleti csoport

FC Hatvan – Diósgyőri VTK tartalék 2-4 (1-1)

Hatvan, 200 néző. V.: Drabon.

FC Hatvan: Menzeles – Barthel, Bárkányi, Czibolya (Soós), Kitl K., Szabó R. (Laczik), Karácsony, Zsoldos (Szabó B.), Fellner (Dinka), Tarnóczi, Sármány. Edző: Zoran Spisljak. DVTK tartalék: Sándor – Mrva (Kundrák), Oláh B., Demeter, Bencsík, Benkő, Fülöp (Balázsi), Hetyei (Kollár), Balázs P., Fekete (Fercsák), Ferencsik. Vezetőedző: Vincze Richárd. G.: Czibolya, Soós, ill. Benkő (2), Fekete, Zsoldos (öngól). Kiállítva: Spisljak (kispadtól, 57.). Jók: Czibolya, Soós, ill. az egész csapat.

Zoran Spisljak: – Kemény meccsre készültünk, ami már az elején meg is mutatkozott a pályán. A DVTK gyorsan előnybe került, utána változtattunk rendszert, és helyre is, illetve talpra álltunk. Onnantól kezdve jobban átvettük a játékot és a labdát, visszajöttünk a meccsbe, a félidőben egy-egy volt az állás. A második félidőben egy számunkra szerencsétlen góllal előnybe került megint a Diósgyőr, ami benne van a játékban. Próbálkoztunk, de utána történtek olyan dolgok a meccsen, amiket nehéz elviselni. Ezen a szinten többet várunk azoktól az emberektől, akik irányítják és kézben tartják a meccset. Hogy jobb döntéseket hozzanak, és kevesebb probléma lesz belőle, mint a mai mérkőzésen történt. De a fociban vannak ilyenek, ilyen pillanatok is. Gratulálok a DVTK-nak, mert mindent megtett azért, hogy sikeres legyen. Sok sikert nekik, mi megyünk tovább a magunk útján.

Vincze Richárd: – Az első 30 percben nagy fölényben játszottunk, ami annak volt köszönhető, hogy nálunk volt a labda, nagy nyomás alatt tartottuk az ellenfél kapuját. Folyamatosan azt kerestük, hogyan tudjuk a fölényünket gólra váltani illetve, ha elveszítettük a labdát, akkor azonnal vissza is szereztük. A félidő utolsó 15 percében elkezdtünk kapkodni, aminek az lett az eredménye, hogy kiegyenlített a hazai csapat. A második félidőt végig kontrolláltuk, rendkívül gólra törően és nagy szenvedéllyel játszottunk. 4-1 után, ha picit rutinosabbak a fiúk, akkor ez nagyobb arányú győzelem is lehetett volna. Nagyon büszke vagyok a srácokra, mert a mai focink párosult egy olyan szintű fanatizmussal, szenvedéllyel, erővel és harci szellemmel, ami példa minden diósgyőri fiatal focista számára!