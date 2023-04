A férfi röplabda Extraliga rájátszásának második szakaszában, a három nyert meccsig tartó elődöntőt kezdte meg hétfőn este a GreenPlan-VRC Kazincbarcika együttese, a székesfehérvári MÁV Előre SC-Foxconn csapata ellen.

A mérkőzés fergeteges hangulatban kezdődött, a két szurkolótábornak köszönhetően, akik itt is, ott is dobokat vetettek be csapatuk támogatására. A meccs első pontját a barcikaiak szerezték, és 4-3-ig kiegyenlített volt a játék. Ezután azonban zsinórban hat (!) vendég pont született, jók voltak a fehérvári sáncok és támadások, a hazaiak pedig nem jól előkészített labdákkal operáltak. 4-9-nél jött a meccs első időkérése, természetesen hazai. Ami után a VRCK kemény munkájának eredményeként, és Csoma pontjainak köszönhetően, felzárkózott egy pontra (14-15), 16-nál pedig beérték ellenfelüket. Koci pontatlan ütése után hosszú idő után ismét a VRCK állt jobban, jött is a MÁV első szünete (19-18), de mivel ez nem használt, nem sokkal később a második is (21-18). Azonban ez sem hozott áttörést, a gödörből kilábalt barcikai gárda Csoma szélső ütésével zárta le a szettet (25-20).

A második játszmában is volt 4-3-as állás, de nem ragadt le négynél a Vegyész, ám 7-5-ös állást követően jött egy hasonló mutatvány, mint az előző játékrészben, ami 7-9-nél okot adott Toronyai edzőnek arra, hogy barcikai időkérést jelezzen. Halvány volt a fogadójátéka a hazai gárdának, és ha Reffatti jó ütései nem lettek volna, akkor még nagyobb előnnyel vezethetett volna az Előre. A fehérváriak 13-15-nél iktattak be szünetet. 16-nál lett egál, ami után Blázsovics szélső ütése, majd Reffatti ásza virított be vendég térfélre, egy újabb fehérvári pauzát kiváltva (18-16). A szünet használt nekik (19-21), emiatt a másik oldalon is kellett a pauza, frissítésre is, Csoma helyett Szabó D. folytatta. Mivel az időkérések mindkét oldalon elfogytak, a játékosok magukra maradtak, dea fehérváriak voltak jobb állapotban, és összehozták a részsikert (21-25).

Egy szoros, egy sima

Látványos labdameneteket hozott a harmadik menet eleje, amelyben 1-4 után, időkérés követően kapaszkodott vissza, illetve fordított a Barcika (6-5). Ám innentől baj volt a hazaiak sáncmunkájával, és emiatt megint a Vegyész lett az üldöző (10-13). Nem sokáig, mert Blázsovics két ász nyitását követően már a VRCK állt jobban (14-13). Reffatti pontja után vasutas pauza jött, aztán 18-15-ről egyenlített a Fehérvár. 20-20-ról indult a szett hajrája, majd 23-23-nál egy jó vendég sánc hozta kedvező helyzetbe a látogatókat. Szettlabdájuk a nyitáskor elment, majd a VRCK sem tudta behúzni az elsőt, 25-24 után, aztán a másodikat sem. A végén viszont jött előbb Szabó D., majd Blázsovics bombája, utóbbi pedig lezárta a játszmát (28-26).

A negyedik etapban 3-4 után Koci pontatlan ütései miatt is a Vegyész került jobb helyzetbe (7-4), amire időkérés volt a vendégek reakciója. A 3-4 pontos hazai fórt cserék pályára küldésével próbálta kompenzálni a fehérvári szakvezető, de hazai oldalon pontosabb volt a játék (14-8). A fehérváriaknál mintha elfogyott volna az energia, 17-11-nél kiszedték a második idejüket, de Raffattiék ekkor már sziporkáztak, bátran és eredményesen vállalkoztak. A felszabadult játékuk a hazai szurkolók nagy ovációjával párosult, a remeklésnek Szabó D. bombája vetett véget, ami az egyben az ünneplés kezdetét is jelentette (25-13).