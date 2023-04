Nem adták meg

A második félidőben támadóbb szellemű Haladás kellett (volna), ha az egyenlítésért tenni akartak (volna), de a játékrész első nagyobb helyzete Csatári előtt adódott az 55. percben, aki az ötös közeléből fölé durrantott. Igazából nem változott semmi a játék menetében, a Barcika továbbra is taktikusan, hatásosan védekezett. De nem ennyi volt, amiben kimerült a teljesítményük, mert hajtottak az eredményért, az újabb találatért, hogy bebiztosítsák a sikert. A 64. percben Lippai szabadrúgása szállt fölé, működött az agresszív letámadás hazai oldalon. Süttő bal oldali szöglete után Ur fejelt a kapuba, de lökés miatt vendégszabadrúgás következett. A másik oldalon Csernik lehetősége jött, Megyeri hárított. Ismét Csernik volt a lehetőség kapujában, Megyeri hátrított a 85. percben, majd Katona alig fejelt mellé. A 92. perc végén Takács gurítása nem ért célba, de szöglet következett, az is bőven megfelelt. A Barcika ezúttal is tudta azt a minőséget hozni, mint korábban, hátul pedig megoldották a feladatot. A siker így nem maradt el, a zsinórban 6 meccsen elért 14 pont megsüvegelendő. Csábi József együttese továbbra is elég messze van az osztályozós helytől, ami nyugodtságra adhat okot.

Labdarúgás: jegyzőkönyv

KolorCity Kazincbarcikai SC – Szombathelyi Haladás 2–1 (2–1)

Kazincbarcika, 500 néző. V.: Nagy N. (Csatári, Sinkovicz).

KBSC: Megyeri I G. – Szekszárdi M., Ur, Lippai T., Süttő – Székely K. (Szemere, 85.), Kovács B. (Szabó B., 71.), Heil, Csatári – Bacsa (Kurdics, 78.), Pálinkás (Takács, 85.). Vezetőedző: Csábi József.

Haladás: Verpecz – Nyíri, Zvekanov, Devecseri, Németh M. (Bolla, 46.) – Simut (Katona, 81.), Csilus T., Rácz B., Doktorics (Csernik, 62.) – Tóth M. (Horváth R., 62.), Molnár R. Vezetőedző: Michal Hipp.

Gólszerző: Süttő (10. – 11-esből), Pálinkás (31.), ill. Simut (12.).

Sárga lap: Szekszárdi M. a 23., Csatári a 88., ill. Németh M. a 41., Bolla a 63.

Jók: Megyeri I. G., Ur, Süttő, Kovács B., Csatári, Pálinkás, ill. Simut, Csilus, Rácz B.

Csábi József: – Nagyon értékes pontokat szereztünk. Az első félidőben kifogástalan teljesítményt nyújtottunk, minden úgy működött, ahogyan azt megbeszéltük. Kétszer is meg tudtuk szerezni a vezetést és igaz, hogy a szünet után gondjaink támadtak, de szervezett és hatékony védekezéssel meghiúsítottuk az egyenlítést. Jó úton járunk, nem a véletlen műve, hogy az utolsó hat mérkőzésen megőriztük veretlenségünket.

Michal Hipp: – Elismerés illeti a hazaiakat, akik szívvel és lélekkel harcoltak. Bennem egyébként csalódottság munkál, ugyanis a 2–2 reálisabb eredmény lett volna. Nagy erőket mozgósítottunk az egyenlítés érdekében, ziccereket is kidolgoztunk, de ezeket kihasználatlanul hagytuk.





Labdarúgás: további eredmények



Pécsi MFC – BFC Siófok 2–2 (0–1)

Gyirmót FC Győr – ETO FC Győr 4–0 (3–0)

Szentlőrinc – Aqvital FC Csákvár 1–0 (1–0)

Békéscsaba 1912 Előre – HR-Rent Kozármisleny 1–1 (1–0)

Budafoki MTE – Credobus Mosonmagyaróvár 1–0 (1–0)

Szeged-Csanád GA – Tiszakécskei LC 2–1 (0–0)

FC Ajka – Soroksár SC 2–0 (1–0)

MTK Budapest – Nyíregyház SFC: hétfő, 20.00

A labdarúgó NB II állása

1. Diósgyőri VTK 29 21 1 7 61–28 64

2. MTK Budapest 28 18 6 4 76–37 60

3. Gyirmót FC Győr 29 15 6 8 51–34 51

4. FC Ajka 29 15 6 8 43–31 51

5. Szeged-Csanád GA 29 14 7 8 37–30 49

6. Pécsi MFC 29 12 13 4 32–24 49

7. Szombathelyi Haladás 29 11 7 11 40–43 40

8. Győri ETO FC 29 10 9 10 30–30 39

9. Budafoki MTE 29 10 8 11 34–38 38

10. KolorCity Kazincbarcikai SC 29 10 8 11 37–47 38

11. Soroksár SC 29 9 11 9 41–44 38

12. Credobus-Mosonmagyaróvár 29 9 7 13 27–35 34

13. Tiszakécskei LC 29 9 7 13 29–38 34

14. BFC Siófok 29 8 9 12 30–44 33

15. Aqvital FC Csákvár 29 7 12 10 31–34 33

16. Szentlőrinc 29 7 10 12 35–45 31

17. Békéscsaba 1912 Előre 29 6 11 12 37–44 29

18. Nyíregyháza SFC 28 7 7 14 36–43 28

19. Dorogi FC 29 6 7 16 25–42 25

20. HR-Rent Kozármisleny 29 5 8 16 31–52 23