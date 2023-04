A hétfőn lejátszott DVTK – Credobus-Mosonmagyaróvár (1-1) NB II-es mérkőzésen összesen 15 hazai játékos lépett pályára, vagyis egy cserelehetőségét nem használta ki a diósgyőriek szakvezetője, Kuznyecov Szergej. Aki akár újoncot is avathatott volna, hiszen a kispadon két olyan fiú is helyet kapott, akik eddig bajnoki meccsen még nem voltak az első csapat keretében. Egyikük a saját nevelésű, miskolci születésű, a pályafutását az FC Tiszaújvárosban kezdő, 17 éves Ferencsik Bálint volt, a másikuk pedig Yevhen Leshchynskyi (a 2023. március 25-én, a Mezőkövesd Zsóry FC elleni, hazai környezetben 1-1-re végződött edzőmeccsen, mindketten csereként léptek pályára a DVTK nagy csapatában).

Utóbbi fiatal, akinek Zsenya a beceneve, egyike azoknak az ifjaknak, akiknek az orosz-ukrán háború kitörése miatt kellett elhagyniuk szülő-, illetve lakhelyüket, hogy biztonságban folytathassák labdarúgó karrierjüket. A 18 éves támadó eddig 9 alkalommal szerepelt a DVTK tartalék csapatában, és az NB III Keleti csoportjában lejátszott meccseken 2 gólt szerzett. Nem Yevhen Leshchynskyi az egyetlen, aki az elmúlt egy évben Keletről érkezve, a nevezettek közé került a piros-fehérek tarcsijában, ám 17 esztendős kapus, Roman Sherekhora, és a 16 éves támadó Bohdan Furdetskyi, még nem mutatkozott be a harmadosztályban, egyelőre a saját korcsoportjában, illetve időnként feljebb is szerepel az utánpótlás bajnokságokban, a DVTK labdarúgójaként.

Rajtuk kívül többen vannak még ilyenek, köztük a DVTK NB II-es labdarúgócsapat vezetőedzőjének, Kuznyecov Szergejnek a fia, Daniel Kuznyecov, aki jelenleg 15 éves, tavaly novemberben igazolt Diósgyőrbe, és azóta 13 alkalommal lépett pályára az U16-os, U17-es, illetve U19-es korosztályos csapatokban.

Yevhen Leshchynskyiről

– Januárban derült ki, hogy érkezik az utánpótlásba egy center Horvátországból, akit meg kellene nézni, abból a szempontból, hogy eljuthat-e, felépíthető-e a magyar NB II-re, illetve az NB I-re. Ő volt Yevhen Leshchynskyi, aki két héten át készült velünk, miután a leigazolása mellett döntöttünk – mondta Vincze Richárd, a DVTK tartalék NB III-as labdarúgó együttesének vezetőedzője, aki a tavasz során eddig több alkalommal is beállította csapatába a támadót. – Az orosz-ukrán háború miatt több olyan fiatal van nálunk, aki a biztonsága miatt hagyta el szülőföldjét, és ahogy más magyarországi klubok, így mi is, több ifjút fogadtunk be, foglalkoztatunk az akadémiánkon. Zsenya, mert ez a beceneve Leshchynskyinek, egy kis kitérővel kötött ki nálunk, a Gorica csapatából, és mivel érkezése előtt novemberben játszott utoljára, nem volt igazán jó állapotban. De azt is láttuk vele kapcsolatban, hogy jó megoldásokat választ a pályán, és hogy gólérzékeny, az edzéseken a kapu előtt jól feltalálta, feltalálja magát. A tavaszi szezon elején hatszor kezdőként kapott helyet az NB III-as csapatban, aztán volt egy kisebb sérülése, ami miatt nem játszott, visszatérése után pedig háromszor is csereként jutott szóhoz nálunk. Zsenya egyébként Sevastopoloban született, és mint ilyen, a Krím-félszigeten a háború kitöréséig ukrán állampolgárságú orosz nemzetiségűként élt, ahonnan az ott kitört harcok miatt jött el. Többször edzett már az első csapattal, és a felnőtt gárda legutóbbi bajnokiján – tehetsége mellett – részben azért is került a kispadra, a keretbe, mert az NB II-es együttes több játékosára sem számíthatott Kuznyecov Szergej vezetőedző, sérülések, illetve eltiltások miatt.