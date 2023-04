A labdarúgó NB II 29. fordulójában, vasárnap délután a Dorogi FC vendége volt a Diósgyőri VTK csapata.

A hazai együttes kezdője négy helyen változott a legutóbbi, két héttel ezelőtti, a HR-Rent Kozármisleny otthonában 1-0-ra megnyert meccshez képest: Gyurácz nem volt keretben, Albert Á, Papp M. és Vígh pedig a kispadra került, ezzel összefüggésben pedig bizalmat kapott Preklet, Hesz, Barna G. és Szalai J. A DVTK szakvezetője egy helyen módosított a legutóbbi kezdőcsapatán, a Szentlőrinc ellen, hazai pályán 5-1-re megnyert mérkőzéshez képest: Farkas D. öt sárga lapja miatt nem szerepelhetett, így Csirmaz lett a jobb oldali védő. A piros-fehéreknél Könyves, Gera és Viczián sérülés miatt nem volt bevehető.

A mérkőzés első félidejében a DVTK dominált, és volt is néhány ígéretes akciója a vendégcsapatnak az első tíz percben, ám ezt követően leült a mérkőzés, egy jó ideig a kapuk nem forogtak veszélyben. A vendégek fölénye közepette egy hazai ellentámadás bontakozott ki a 34. percben, amelynek végén Senkó védett nagyot, Szedlár közeli kísérleténél mentett. A 39. minutában ettől is nagyobb lehetősége adódott a hazai együttesnek, Kotula futott el a bal oldalon, jól is tette be a labdát középre, az érkező Szalai J. pedig 6 méterről a keresztlécre fejelt. A feljutó helyen álló Diósgyőr a kieső pozícióban lévő Dorog ellen nem tudta gólra váltani fölényét, helyzetekre sem futotta a piros-fehérektől az első játékrészben.

Kapufák és gól

A második félidőre támadót cserélt a vendégek szakvezetője, Obounet érkezése mellett magasabb fordulatszámon játszott a Diósgyőr. Igaz, előbb egy felperdülő labdát még Senkónak kellett mentenie, de utána Jurek következett. A fiatal támadó két percen belül kétszer találta el a kapufát, előbb a keresztlécről, majd a jobb oldali kapufáról pattant ki a labda. Nem sokkal később hármas csere történt a hazaiaknál, akik a védekezésüket akarták erősíteni, majd a DVTK is változtatott két lépcsőben hármat, egyet kényszerből, ugyanis Csirmaz megsérült. A játékot a vendég gárda irányította, de a Jurek durrantások után egy jó ideig nem voltak újabb löketek. A 78. percben Lőrinczy szabadrúgását fogta meg Molnár Zs. kapus, a 85. minutában egy újabb diósgyőri pontrúgás következett. Ismét Lőrinczy állt a labda mögé, aki középről, 19 méterről a jobb felső sarokba csavarta a labdát (0-1). A vendég szurkolók nagy örömére, akik így boldogan utazhattak haza.

A DVTK ezzel az újabb győzelemmel megőrizte 13 pontos előnyét a 3. helyezett, már nem feljutó helyen álló csapattal szemben, és 9 fordulóval a zárás előtt elbukhatatlan az előnye az NB I-be vezető úton.