Tetszést aratott

– Óriási sikerként könyveltük el, hogy kétszázhúsz szurkoló tette fel a kezét, és igyekezett minél többször a kosárba juttatni a labdát – válaszolta érdeklődésünkre Polonkai Ádám, a piros-fehérek marketing munkatársa, aki hozzátette: – Toman Petra húzta ki annak a szerencsés játékosnak a nevét, aki hazavihette az egymillió forintos fődíjat, amelyet Rónai Attila, a DVTK-Hun-Therm NB I.-es csapatának névadó támogatója adott át.

Vastaps köszöntötte a győztest: Juhos Zsoltnak szívből gratuláltak a diósgyőri szakmai vezetők és játékosok, továbbá a közönség soraiból is számtalan elismerést zsebelhetett be. Mivel a kezdeményezés mindenkinek elnyerte a tetszését, a hírek szerint a 2023/24-es idényben is kiírják majd.