A múlt héten vasárnap kiharcolta a feljutást az NB I-be a Diósgyőri VTK labdarúgócsapata, de öt forduló még hátra van az NB II-es bajnokság 2022/23-as évadjából, és a küzdelmek hétközi fordulóval folytatódnak a másodosztályban. A 34. kör keretében hazai pályán játszik a DVTK, szerdán 18.00-tól a Szeged-Csanád GA gárdáját fogadják.

A diósgyőriek szakvezetőjétől megtudtuk, hogy a vasárnapi, a HR-Rent Kozármisleny otthonában 3-2-re megnyert bajnoki után hosszú volt a hazaút, és csak hétfőn hajnali 2 órakor érkezetek meg a diósgyőri stadionhoz.

– Nagyon örülünk a feljutásnak, a szurkolóink rendeztek nekünk egy kis ünneplést Kozármislenyben, a csapatbusz mellett, amit ott is megköszöntünk nekik, de ezúton is szeretném kifejezni a köszönetünket. Ugyanakkor, ami volt, elmúlt, azt szoktam mondani a játékosoknak is, hogy a tegnapi újságot már senki nem olvassa, és ez most hatványozottan igaz. Egy célt már elértünk, de a fő cél még előttünk van, amiért tovább fogunk küzdeni – nyilatkozta Kuznyecov Szergej, a DVTK vezetőedzője. – A hétfői hazaérkezés után aludtunk pár órát és délután már kint voltunk a pályán, hiszen alig 48 óránk maradt a következő mérkőzésig. Jön a szerdai meccs, és most ez a legfontosabb mérkőzés az életünkben, mindent bele kell adni. Utána jön majd a vasárnapi találkozó, ami szintén a legfontosabb meccs lesz.

Emlékek

A Szegeddel szemben a mostani évadban jó és rossz emlékei is vannak a csapatnak, hiszen ősszel Magyar Kupa meccsen hazai pályán 1-0-ra elvéreztek a diósgyőriek, és emiatt kiestek a sorozatból, viszont a szeptember 17-i MK találkozó után pár héttel, november 9-én, bajnoki meccsen, 3-0-ra győztek a Tisza-parti gárda otthonában. Érdekesség, hogy a két fél legutóbbi két diósgyőri tétmeccsét egyaránt a Szeged nyerte, hiszen az MK találkozót megelőzően, az előző évad tavaszán, bajnoki mérkőzésen 5-0-ra győztek az Andrássy úton.

– A Szeged egy szervezett, jól védekező csapat, amely elsősorban hosszú labdákkal, gyors kontrákkal és szélről jövő beadásokkal igyekszik az ellenfelei védelme mögé kerülni. Jól ismerjük őket, hiszen találkoztunk velük kupában és bajnokságban is – mondta a diósgyőri szakvezető, majd így folytatta: – A kupamérkőzésen a 14. percben sikerült betalálniuk egy kontrából, majd 80 percen keresztül védekeztek, most is hasonló találkozóra készülünk. Az őszi szegedi bajnoki találkozónkon azért tudtunk győzni, mert gyorsak voltunk és pontosak, kihasználtuk a helyzeteinket és jól működött a védekezésünk is, ezt szeretném látni szerdán is.

A DVTK keretéből egy játékos, Gera biztosan hiányzik majd, az viszont kérdéses, hogy a Mislenybe sérülés miatt el sem utazott Koman, Jurek, Könyves, Senkó négyesből ki tudja majd vállalni a játékot.

Várható kezdő

A DVTK várható kezdőcsapata: Danilovic – Csirmaz, Szatmári, Bárdos, Bokros – Bényei, Holdampf, Lőrinczy (Cseke) – Könyves (Jurek), Lukács D., Medgyes (Koman).