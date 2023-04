Marián Sluka (Dorogi FC): – Gratulálok a Diósgyőrnek a győzelemhez. Két héten át készültünk a DVTK ellen, a srácok büszkék lehetnek magukra, ugyanis teljesen partiban voltunk, amit taktikailag elterveztünk, azt a fiúk megvalósították. Voltak gólhelyzeteink is, de gólszerzés nem úgy megy, ahogy kellene. Viszont a srácok úgy futballoztak, ahogy azt megbeszéltük, sajnálom, hogy a második hét végére nem jött a siker. Nem a pontszerzés, mert a győzelem is meg lehetett volna, ha a helyzeteket berúgjuk. Persze az erős DVTK-nak is voltak lehetőségei, azt pedig majd visszanézem videóról, hogy a szabadrúgás előtt, amiből Lőrinczy megszerezte a gólt, mi történt. Vezetése után a Diósgyőr eldugta a labdát, nem tudtunk úgy támadni, ahogy szerettünk volna, sajnálom a csapatomat, mert minimum egy pontot megérdemeltünk volna.

Kuznyecov Szergej (Diósgyőri VTK): – Kemény, izgalmas meccsre készültünk. Szerettük volna hamarabb eldönteni a mecset, de az ellenfél nagyon bátran, küzdősen játszott, veszélyes kontrákat vezetett. Az ilyen meccseken nagyon fontos a csapategység, és az egyéni karakter, ez utóbbi dönti el. Nagyon örülök, hogy sikerült ma legjobbat megmutatni a pályán, a srácok megérdemelten győztek.