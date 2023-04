Meghívást kaptak a minden évben húsvét idején megrendezendő neves Prága Kupára. Az ifjak jelenleg NB-es játékvezetői keretben vannak, de ha jól teljesítenek és az ellenőrzések visszajelzései is azt mutatják, akár már jövőre szintet léphetnek és kipróbálhatják magukat az NB I./B-s keretben is – kaptuk a hírt Barnóczki Lászlótól, a vármegyei szövetség elnökétől. – A Harsányi Milán, Magyar Péter párosunk az utánpótlás tornákon rendszerint részt vesz, tavaly meghívást kaptak a Kecel Kupára, amelyen idén is számítanak rájuk közreműködőként. A jelenlegi kupa szereplésükön többek között 2004/2005-ös korosztálynak vezettek mérkőzéseket svéd, norvég, dán, cseh, szlovák, francia, litván és német nemzetiségű csapatoknak. A kupára több olyan játékvezető páros is érkezett, amely EHF Young Referee minősítésben van, tehát számolnak velük a későbbiekben magasabb szinten és esetleg világversenyeken is. A srácok akár napi 7-8 mérkőzést is kaphatnak. Várhatóan 20-22 mérkőzésen fújják a sípot a fiatalok attól függően, hogy kapnak-e döntő mérkőzést vagy sem. Akár kapnak döntőt, akár nem, mi büszkék vagyunk rájuk és további sok sikert kívánunk nekik.