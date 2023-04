Vasárnap lehet az a nap, amikor a Diósgyőri VTK NB II-es labdarúgócsapata bebiztosíthatja az élvonalbeli feljutását. Ehhez az kell, hogy a piros-fehérek megnyerjék a ma 17 órakor kezdődő HR-Rent Kozármisleny elleni idegenbeli bajnokijukat a 33. fordulóban, továbbá, hogy a diósgyőriek mögött a tabella 3. – már nem feljutó – helyén álló FC Ajka ne nyerjen a KolorCity Kazincbarcikai SC vendégeként. Ugyanis ez esetben legkevesebb 15 pont lenne a Diósgyőr és az Ajka között, és bár pontszámban a dunántúli gárda az ezt követő öt fordulókban utolérhetné a listavezetőt (ha előbbiek minden meccsüket megnyerik, utóbbiak minden mérkőzésüket elveszítik), de mivel pontegyenlőség esetén a több győzelem rangsorol, és ebben nem tudja utolérni a feljutó helyek után következő gárda a DVTK-t, így ismét első osztályú tagságot ünnepelhetnének a piros-fehér drukkerek.

A tizenkettedik előtt

Ez lenne a 12. olyan alkalom, amikor NB I-be kerülésnek örülhetnek a diósgyőri szurkolók. Az eddigi 11 felkerülésből az első, 1940. július 15-én történt, amelynek az érdekessége az, hogy ezt nem a pályán érték el a diósgyőriek, ugyanis adminisztratív úton, besorolással kerültek az élvonalba, azt követően, hogy a Hungária FC távol maradása miatt megüresedett egy hely. A további tíz feljutásból ötször a másodosztály bajnoki aranya NB I-et ért (1950, 1957, 1963, 1974, 2011), egy elsőség után viszont még egy osztályozót is sikerrel kellett venni (1953). Három alkalommal a 2. hely után is élvonal jött, egyszer szimplán (1965), kétszer pedig még a sikerrel megvívott osztályozóval (1991, 1997). Egy alkalommal a másodosztály 4. helye is az első vonalban jutást jelentette (2004).

A mai esetleges feljutási ünnepet Diósgyőrtől távol élhetik meg azok, akik a több mint 400 kilométerre lévő Kozármislenybe elutaznak. Hogy pontosan mennyi piros-fehér drukker kerekedik fel, az majd csak a mérkőzés kezdésének idején derül ki. Az biztos, hogy az 1000 fő befogadására alkalmas mislenyi létesítményben a rendező klub több helyet biztosít a vendég drukkereknek, mint amennyit az előírások szerint kellene, hiszen 10 százalék feletti bilétát tartogatnak a DVTK drukkerei számára, a klubtól kapott tájékoztatás szerint szám szerint 160 darabot. Ha ennél is több diósgyőri drukker jelenne meg a helyszínen, a mislenyieknek erre is van forgatókönyvük, vagyis, aki útra kel, és időben, legalább 30 perccel a meccs kezdése előtt megérkezik a találkozó helyszínére, az biztosan látni fogja a meccset, és lehet, hogy tanúja lesz a DVTK 12. feljutásának.