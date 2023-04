Hetek óta nem találkozhatunk Zurai Rajmund nevével. Mivel eltűnt a DVTK szép reményű birkózója, először klubedzőjétől érdeklődtünk utána.

A sportban marad

– Közölte, hogy elege van a sportágból, kész, vége, nem csinálja tovább – kezdte Juhász Sándor, majd hozzátette: – Ez bő egy hónappal ezelőtt történt és pedig a hír kézhezvétele után mindent elkövettem annak érdekében, hogy elhatározásának megváltoztatására bírjam, de nem jártam sikerrel. Így elveszítettük azt az utolsó éves junior versenyzőnket, akivel tizenkét esztendős dolgoztam. Rajmi többszörös korosztályos magyar bajnok, felnőtt ezüstérmes, a junior Európa-bajnokságon pedig ötödik hellyel tette le a névjegyét. Úgy tudom, hogy gyógytornász akar lenni, tehát azért a sport közelében marad.

Természetesen megkerestük a sportolót is.

– Lelkileg és testileg sem éreztem már jól magam a szőnyegen – vette át a szót Zurai Rajmund. – Beülök az iskolapadba és megerősítem a volt mesterem szavait: gyógymasszőrként és -tornászként akarom folytatni. Még csak húsz esztendős vagyok, van időm arra, hogy tervemet valóra váltsam.

Az NB III-ról álmodik

Akár hihetetlen, akár nem: Zurai Rajmund labdarúgóként tűnt fel.

– Leigazolt a vármegyei első osztályban szereplő Nyékládháza, melynek színeiben már többször is pályára léptem – újságolta, aztán így folytatta: – Jobblábas vagyok és jobbszélső, gólt még nem rúgtam, viszont életem első sárga lapját már kiérdemeltem. Szerintem nagyon jól kezelem a labdát, amely tapad hozzám, aztán gyors vagyok, hogy a fizikai fölényemet már ne is említsem. Először az NB III-ig szeretnék eljutni és ha ez sikerül nekem, akkor utána az NB II-t is megcélzom. Majd az idő eldönti, hogy tervemből valóság lesz-e.