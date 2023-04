A nyilatkozatoknak utóélete van. A mondás szerint kinek a pap, kinek a papné. Döntően a vesztesek szapulják a síposokat, akik természetesen ugyanolyan emberek, mint a szakvezetők, vagy a játékosok. Olyat ritkán olvasunk, hogy a sajátjára fakad ki az edző, páldául így: „A csatárom két méterről az üres kapu helyett a kozmoszba lőtte a labdát”. A dirigensek azonban szépen kapnak, de számtalan dicsérő szóra is van példa.



Nézzünk néhány csemegét

A vesztes szidta, a nyertes dicsérte Belicza János (képünkön) sárospataki játékvezetőt – az országszerte ismert és elismert SUSI, a Sárospataki Utánpótlásnevelő Sportiskola elnökét –, aki a vármegyei keret egyik legrégebbi és legfelkészültebb tagja, számtalan rangadó síposa.

Vármegyei II. osztály, Észak csoport, 21. forduló

Aszaló – Edelény 1–2 (1–0)

Aszaló, 100 néző. V.: Belicza.

Szabó László (Aszaló): – Semmi rosszat nem mondhatok a játékunkra és játékosainkra. Ilyen játékvezetőt én is tudnék dicsérni. Mindkét vendéggólt szabálytalanság előzte meg és elmaradt egy egyértelmű 11-es a javunkra. A játékvezető magyarázkodása a meccs végén elég komikusra sikerült.

Rákos Attila (Edelény): – Rangadóhoz méltó játékvezetés.



Vármegyei II. osztály, Kelet csoport, 21. forduló

Pálháza FC – Erdőhorváti SC 0–1 (0–0)

Pálháza, 100 néző. V.: Tóth J.

Jurkó Tamás (Pálháza): – Néhány büntetőt a játékvezetői hármason számon kérhetünk.



Vármegyei II. osztály, Közép csoport, 21. forduló

Hejőpapi – Emőd 0–5 (0–1)

Mezőkövesd, Tűzoltó sporttelep, 40 néző. V.: Iván K.

Németh Károly (Hejőpapi): – 0–0-nál mi rúgtunk gólt, de sajnos nem adták meg. Utána az Emőd úgy szerzett gólt, hogy a védőnket lerántották. Volt még egy meg nem adott gólunk és egy kapufánk.



Ilyen is van: a vesztes dicsér

Vármegyei II. osztály, Észak csoport, 21. forduló

Boldva – Sajószentpéter 1–6 (1–4)

Boldva, 100 néző. V.: Balázsi.

Nyíri Zsolt (Boldva): – Jó játékvezetés.



Ez maga a szenzáció

Vármegyei II. osztály, Közép csoport, 21. forduló

Mezőcsát – Ónod 14–0 (5–0)

Mezőcsát, 200 néző. V.: Tiszóczki.

Krajnyák Attila (Ónod – a 14–0-ás vereségük ellenére): – Kiváló játékvezetés!



A nyilatkozatok utóéletéről

A játékvezetői bizottság elnöke mondta: dr. Varga Zsolt véleménye az Észak-Magyarországnak és a boon portálnak

– Természetesen minden nyilatkozatot elolvasunk az Észak-Magyarországban és a boon portálon. Az a tapasztalatunk, hogy többnyire a vesztes fél szidja a sípost és a kollégáit, szavaik pedig általában nem állják meg a helyüket, de az is nyilvánvaló, hogy tévedés volt, van és mindig lesz. Panasz esetén az ellenőri jelentés az elsődleges, persze csak akkor, ha járt az adott találkozón szövetségi kiküldött. A trénerek felháborodott, vagy epés nyilatkozatainak kézhez vétele után etikai albizottságunk – a testület vezetője Friedl Csaba – képviselői telefonon felveszik a kapcsolatot az érintett bíróval, de ez a személy lehet akár maga a küldő is. Azt tisztázzák, hogy van-e alapja a keresetlen szavaknak, vagy a nem kívánt mondatoknak. Amennyiben a saját kutakodásunk olyan eseményt tár fel, amely mások számára tanulsággal szolgálhat, akkor ezt a továbbképzésünk anyagává tesszük.