Szombaton immár ötödször rendeznek ultramaratoni futóverseny Miskolc és Kassa között.

Az első ilyet még 1999-ben hozta össze a miskolci rendezőgárda, akik húsz év elteltével újították fel a versenyt, és 2019-ben vettek ismét a lendület, hogy tető alá hozzák ezt a megméretést. Az ,,újkori” erőpróba a múlt századival szemben erősebb lett, hiszen az 1999-es, két város közötti lehető legrövidebb távból, mostanra kerülőutas lett, azért mert a fő közlekedési autóutakat kivették a futóprogramból. Ennek eredményeként a mostani táv 117,3 km lesz, és ennek során a Miskolc – Szirmabesenyő – Sajóvámos – Szikszó – Aszaló – Halmaj – Hernádkércs – Felsődobsza – Abaújszántó – Abaújkér – Vizsoly – Vilmány – Göncruszka – Gönc – Abaújvár – Kéked – Trstené pri Hornáde (Abaújnádasd) – Nyizna Mysla (Alsómislye) – Zdana (Hernádzsadány) – Sidlisko Krasna – Kosice (Kassa) településeken át haladhatnak a sportemberek.

Akiknek a mezőnye csúcs lesz, mert a két város közötti távnak még soha ennyien nem vágtak neki. 2020-ban a covid-19 miatt elmaradt a verseny, 2021-ben 336 nevezést regisztráltak, tavaly 261 fő állt rajthoz, az idén pedig 431 (!). Ezúttal egyéniben 39 fő igyekszik teljesíteni a távot, párosban 11 egység indul, továbbá 14 darab 5 fős, és 30 darab 10 fős váltó is megméreti magát.

Mint azt a szervezőktől megtudtuk: az idén biztos, hogy nem lesz címvédés, ugyanis a férfiaknál tavalyi győztes Bódis Tamás nem állt rajthoz, sérülése miatt – ahogy a tavalyelőtti első helyezett, a szikszói Kohári Szabolcs sem –, a nőknél pedig a az előző két verseny első helyezettjének, Varga Dórának a neve gyancsak hiányzik a nevezési listáról.

A kassai dómnál

A Kassa – Miskolc ultramaratoni verseny egyik érdekessége, hogy az egymást követő években felcserélődik a rajt és a cél helyszíne. Mivel egy éve Miskolcon volt a befutó, ez alkalommal a borsodi vármegyeszéhelyen, a Szent István téren lesz a rajt – szombaton reggel 6-kor indulnak az egyéni versenyzők és a párosok egyik tagjai, 7-kor pedig a váltók startolnak – a cél pedig Kassán, a Dóm mellett, a sétáló utcán lesz, ahová az első futók már fél kettő körül megérkezhetnek.

A verseny főszervezőjétől, Szűcs Istvántól, akit sokan csak Pista bácsiként ismernek, azt is megtudhattuk, hogy az előző évhez képest az útvonal tekintetében egy kisebb változás lesz:

– Szirmabesenyőn is áthalad majd a verseny, a besenyőiek, az ottani önkormányzat kérésére, akik frissítő pontot is kialakítanak, így nem a Sajó-folyó gátján halad majd a mezőny, hanem település központján át visz majd a futók útja. E mellett azt is örömmel tudom mondani, hogy a V4-es országok azon városai, amelyekkel Miskolc testvérvárosi kapcsolatban van, egyaránt képviseltetik magukat résztvevőként a versenyen. Mindannyian, a csehországi Ostrava, a lengyelországi Katowice, és természetesen a szlovákiai Kassa, csakúgy, mint Miskolc, az önkormányzati dolgozóik alkotta csapattal kívánja teljesíteni a távot.