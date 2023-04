Lassan véget ér a női kosárlabda idény hét hónapos versenyszezonja, amelyben a DVTK-Hun-Therm csapata a 47. tétmérkőzése előtt áll. A piros-fehérek szerdán még a döntőbe jutásért küzdöttek, a következő nyolc napban pedig, az idény utolsó szakaszában, a rájátszás utolsó körében a bronzéremét szállhatnak harcba, az AKSC Szekszárd együttese ellen. A két győzelemig tartó párharcnak a Diósgyőr a kedvezményezettje, mivel az alapszakaszban előkelőbb helyen, harmadikként zártak, szemben az akkor ötödik tolnaiakkal. Így a váltakozó pályaválasztói joggal zajló csatában a DVTK-HT játssza az első meccset hazai környezetben, és ha szükség lesz harmadik összecsapásra, akkor azt is Miskolcon rendezik meg. Az első ütközetre a szombaton 18 órától a DVTK Arénában kerül sor, és nem csak az érem a tétje ennek a párharcnak, hanem kimondva, kimondatlanul az Euroliga selejtezős indulás is, ugyanis, ha a tavalyi kiírás szerint rendezik a 2023/24-es évadot is a legrangosabb kontinentális sorozatban, akkor a mostani magyar női NB I-es bajnokság harmadikja nevezhet az EL küzdelmekre.

– Kétségtelen, hogy a tavalyi harmadik helyünk EL-selejtezőt ért, és a folytonosság miatt szeretnénk, ha a következő évadban is itt szerepelne a DVTK-Hun-Therm csapata. Sok mindenről hallani azzal kapcsolatban, hogy az előttünk végző csapatok közül ki, melyik sorozatban indulhat, de ezzel nem kell foglalkozunk, elég annyit tudunk, hogy a harmadik hely, a bronzérem megszerzése nagyobb esélyt ad az EL-indulásra, mintha negyedikek lennénk – mondta Völgyi Péter, a diósgyőri női kosárlabdacsapat vezetőedzője, majd így folytatta: – Szerdán este nagyon csalódott volt a csapat, hogy az elődöntő utolsó meccsén, Győrben, a hosszabbításban alulmaradtunk, annak ellenére, hogy apait, anyait beleadtunk. Viszont be kell lássuk: több jó egyéni teljesítményre lett volna szükség ahhoz, sikerüljön megnyerni ezt az összecsapást. Azon a poszton, ahol reméltük megnyerni ezt a párharcot, két játékosunk is kiesett, Grigalaukyte után Green is, ami óriási balszerencsének számít.

Greennek is a meniszkusza

Mint azt a szakvezetőtől megtudtuk: Grrennel kapcsolatban az orvosi stáb csütörtökön azt állapította meg, hogy az angol kosaras meniszkusz szakadást szenvedett. Völgyi Péter azt is hozzátette: hogy Grigalauskyte meniszkusza jobban roncsolódott, mint Greené, de ez aligha vigasztalja a brit centert, akire műtét vár, és emiatt a bajnokság hajrájában nem lesz bevethető.

– Nagyon kevés időnk volt a folytatásra készülni, a hazai pályában, a szurkolóink támogatásában bízhatunk. Már nincs mire tartalékolni, mindent ki kell adni magunkból. Mindenképpen szeretnénk nyerni a bronzémet – mondta a diósgyőri szakvezető, akinek szóba hoztuk, hogy hasonló helyzetben vannak, mint a Győr elleni elődöntőben voltak, hiszen szűkebb a rotációs lehetőségük ellenfelüknél, és ezzel kapcsolatban azt kérdeztük, hogy a hét emberes forgó mire lehet elég 8-9-10 fő ellen. – Hol van az a hét? Lehet, hogy csak öt lesz, mert az alapemberek közül kettő betegséggel küszködik. Jovanovic már Győrben sem volt jól, túl azon, hogy több hónapos kihagyása után még nem tudja hozni régi csúcsformáját, ami nem is csoda. Kányási sérülés utáni rehabilitációjának is hosszabbnak kellett volna lennie, de a rájátszás sűrű programja miatt ez lerövidült. De ezeket nem panaszként mondom. A lényeg az, hogy minden erőnket össze kell szedni, hogy odacsapjunk az ellenfélnek.