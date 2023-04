Férfi NB I Liga rájátszás elődöntő, 2. mérkőzés:

MEAFC-Miskolc – Dág KSE 3:1 (25, -23, 19, 15)

Miskolc, Egyetemi Körcsarnok, 150 néző. V.: Csizmarik, Rácz.

MEAFC-Miskolc: McLaughlin, Kozsla, Csizmadia, Komlósi, Kovács Z., Árva. Csere: Karóczi (liberó), Kapusi, Simkó, Szabó P. Edző: Bagó László.

Bagó László: – Sok hibával játszottunk, de szerencsére nem lett emiatt komoly problémánk. A legfontosabb, hogy a második győzelmünk is meglett. Köszönjük a szép számú közönségnek a biztatást, voltak nehéz pillanatok, amikor átsegítették a csapatot. A párharcnak nincs vége, az ünnep alatt felkészülünk a harmadik összecsapásra.

Női NB I Liga, 20. forduló:

Budaörsi DSE-Emericus – Diósgyőri VTK 0:3 (-17, -18, -23)

Budaörs, 70 néző. V.: Mezei, Filibér.

DVTK: Kalmár, Kiss E., Vajdová, Hollósi, Tosic, Egri. Csere: Kundrák (liberó), Lóczi (liberó). Edző: Németh Szabolcs.

Németh Szabolcs: – Az első ponttól kezdve sikerült végig kontroll alatt tartanunk a mérkőzést. Az első két szettben ez ki is ütközött és azokat a játékrészeket magabiztosan meg is nyertük. A harmadik szettben – mondhatni törvényszerűen – egy leheletnyit visszaesett a játékunk. Mindig azt kérem a játékosoktól, hogy az utolsó labdamenetig koncentráljanak és ne forduljon ilyen elő, de szerencsére így is megnyertük azt a szettet és az egész mérkőzést. Újabb kötelező győzelmet arattunk, dolgozunk tovább.