A kettős számára az volt a fontos, hogy teljesítsék a két napra előírt, tíz gyorsasági szakaszt, és célba vezessék a Rally4-es, 208-as Peugeot. Sikerült.

Számomra ez egy nagyon fontos verseny volt, hiszen tavaly Rally2-ben mentem pár versenyt. Indultam a ZEG Rally Show-n, de murvás versenyen még nem vettem részt – árulta el az előzményeket Dominik GT. - Kiemelt figyelmet kellett fordítani arra, hogy megismerhessem a pályákat, elindulhassak, és tapasztalatot szerezhessek. Nekem nagyon fontos volt, hogy befejezzem a versenyt. A kitűzött célokat úgy érzem sikerült teljesíteni, értékes tapasztalatokat gyűjtöttem, és célba értünk.

Nehéz murvás szakaszok

Egy fiatal versenyző számára komoly kihívást jelentenek a Székesfehérvár környéki pályák, azok a gyorsasági szakaszoka, melyeket a Veszprém és a Mikulás Rallyn is szoktak használni. Dominik GT számára éppen ezért a gyorsasági szakaszok külön kihívást jelentettek, alaposan megszenvedett a murván.

– A veszprémi pályák egyáltalán nem barátságosak – osztotta meg a tapasztalatait a fiatal ralis. - Aki először megy itt mint én, annak különösen nem. Nagyon sokféle felület, meg terepviszony van, és az időjárás is nagyon változékony volt. A verseny előtti napokban többször esett az eső, sőt pénteken és szombaton éjszaka szakadt. A földesebb felületeken saras, csúszós volt napközben is. A Tésen rendezett gyorsot nagyon vártam, mert régebbi videók alapján technikás jó pályának tűnt. A nyomvonal valóban jó, ugyanakkor a felülete annyira csúszott, hogy az átlagsebesség, ha jól emlékszem valamivel 70 km/h alatt volt. Összegezve: voltak részek, amelyeken rendkívül élvezetes volt autózni. Más részeken, csak ismerkedés, és a határok feszegetése jutott. Szeretem, tetszik! Külön szót is alkottam a murván történtekre, ez lett a "murvaságok". Ugyanakkor nagyon sajnálom az autókat, hiszen egy ilyen versenyen rengeteget kap a futómű, a karosszéria, és nagy terhelésnek van kitéve az összes alkatrész.

Célba vitték a Peugeot

A páros számára az volt a legfontosabb, hogy végig menjen az összes pályán, ezáltal kilométereket, tapasztalatokat szerezzenek.

– Utólag visszagondolva, a kitűzött cél érdekében túlzottan elspóroltam az összes gyorsaságit – ismerte el Dominik GT. - A versenyen kapott két defekt közül a második a lehető legrosszabbkor jött, mert az utolsó gyorson egész jó volt a tempóm. Ott lehetett volna egy kiváló szakaszeredmény, de sajnos a defekt és a kerékcsere miatt, értékes perceket veszítettünk. Annyi élmény és újdonság volt a Fehérvár Rallyn, hogy reggelig mesélhetném. Most először ugrattam, ami ugyancsak nagy élmény volt. A városi gyorson spórolni kellett a murva gumikkal. Az iszkai pályán kőszáli kecskeként ugráltam a sziklákon. Ez volt az első négynapos versenyem. A célbaérés pillanatában lement a négynapos teher a vállamról, hogy mi lesz, ha nem fejezzük be az első ORB futamomat. Megvan a tapasztalat, amiért jöttünk, és azt tovább visszük.

Az első futam sikeres teljesítése mindig fontos. Ugyanakkor a négy nap alatt megszerzett tapasztalatnak egész biztos, hogy ülepedni kell a párosban. Az is nyilvánvaló, hogy Dominik néhány dolgot egészen másképp csinálna, ha újra kezdődne a fehérvári száguldás.

Fotós: Peremicki Istvan

– Többet gyakorolnék a verseny előtt. A két defekt ugyanis megértette velem, hogy időt kell szánni olyan dolgokra, mint például a kerékcsere teljes folyamatának gyakorlása – tette hozzá a miskolci ralis. - Természetesen a már megszerzett tudással a birtokomban, sokkal bátrabban mennék valamennyi felületen. A murván való versenyzés nagy kihívás mindenkinek. Nekem még legalább három-négy murva versenyre biztosan szükségem van ahhoz, hogy eredményes lehessek. Tavaly a Zemplén Rallyn ültem először Peugeot 208 R4-ben. Most megint olyan érzés volt, mintha először versenyeznék vele. Murva szettel teljesen más az autó, egészen furcsa érzés volt aszfalton menni a murvára szerelt kocsival. Nagyobb hangsúlyt kell fektetnem a Peugeot megismerésére. Megtörtént ezen a versenyen, hogy lefulladt, és sok időbe telt újra indítani, mert nem tudtam, hogy az als-t le kell kapcsolni, csak így lehet a rendszert resetelni.

Nagy lehetőséget kapott

Dominik GT ebben az esztendőben a Rally1-es Bajnokságban szerepel, 18 évesen a Peugeot Kupában gyári autóval állhat rajthoz a hazai futamokon. A versenyző számára ez nagy lehetőség, amivel szeretne is élni.

– Tizennyolc évesen tényleg nagyszerű érzés egy ilyen kupában részt venni – fogalmazott Dominik. - Örülök, hogy minden kritériumnak meg tudtunk felelni. Kicsit egyedül érzem magam, hiszen mindenki idősebb nálam, Zagyva Dorkát kivéve. Ketten képviseljük a legfiatalabb generációt a licences, régi versenyzők között. Örülök neki, hogy mindketten tudtuk teljesíteni ezt a rendkívül nehéz versenyt. Nagyon várom a Salgó Rally-t, ahol folytatódhat a tanulási folyamat. Középiskolai tanulmányaim végén járok, készülök az érettségire. Kevesebb időm van most a versenyzéssel foglalkozni, de járok a Fit4Race edzéseire és egy tesztet mindenképpen szeretnénk a Salgó Rally előtt. Várom a versenyt, egy újabb kaland a Peugeot-val, és Vityával. Ezeket a szakaszokat sem ismerem, hiszen itt sem versenyeztem még. Korábban nézőként voltam itt Bútor Robi tesztjén. Nagyon tetszett a ceredi szakasz, remélem benne lesz a versenyben. Próbálok majd a Salgón is, magamhoz képest jobb tempót elérni, és tovább fejlődni.