Négy vármegyei labdarúgócsapat már tavaly októberben révbe ért, ugyanis a Vármegyei Kupa 3. fordulójában kiharcolta a 2023/24-es évadban az országos főbálára kerülést. A BTE Felsőzsolca, a Gesztely FC, a Hidasnémeti VSC és a Cigánd SE viszont ma tovább folytatja a sorozatot, ugyanis a tavalyi évadhoz hasonlón most is végig játsszák a küzdelmeket, a sorozat végén, május 10-én vármegyei kupagyőztest hirdetnek majd. A fináléba a szerdai meccsek győztesei jutnak majd be. A mostani kérdés az, hogy a címvédő felsőzsolcai gárdának marad-e esélye a duplázásra.

Az április 12-i program, Vármegyei Kupa, 4. forduló: BTE Felsőzsolca – Gesztely FC. Felsőzsolca, 16.30. Hidasnémeti VSC – Cigánd SE. Hidasnémeti, 16.30.

De nem csak a Vármegyei Kupa megnyeréséért zajlanak még a küzdelmek, ugyanis a sorozat 3. fordulójának vesztesei az országos főtáblán még kiadó egyetlen borsodi helyért harcolhatnak, harcolhatnának. Egy csapat azonban ezt már nem teheti, ugyanis az Encsi VSC időközben visszalépett a bajnokságtól, és ezzel együtt a kupaküzdelmektől is. Így mindössze három gárda van még versenyben, ezért az el nem kelt helyért, és közülük a KKFC Mezőcsátnak kedvezett a szerencse a soroláskor, nekik nem kell játszaniuk azért, hogy a május 10-i, a sorozat ötödik helyéről döntő meccsen pályára léphessenek. Ellenfelük az április 19-én, 17.00-tól sorra kerülő Edelény-Borsodszer – Tállya KSE találkozó győztese lesz.