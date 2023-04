Röplabda: NB I

Férfi NB I Liga rájátszás elődöntő, 2. mérkőzés:

MEAFC-Miskolc – Dág KSE (Miskolc, Egyetemi Körcsarnok, csütörtök, 19.30)

Bagó László, a MEAFC-Miskolc vezetőedzője: – Az első felvonáson, Dágon nyertünk, ám még nem dőlt el semmi, a múltkori győzelmünk akkor fog érni valamit, ha most, hazai környezetben is sikeresek tudunk lenni. Az ottani 3:0-s eredmény egy kicsit csalóka, mert az első-, és a harmadik játszmában viszonylag nagy hátrányból tudtunk visszakapaszkodni. A harmadik szettben már 6-7 ponttal is elhúzott a hazai együttes, de a nagy akaratnak, a nagy mentális erőnek, és a valamilyen fokú szerencsének köszönhetően át tudtuk fordítani az állást. Ez utóbbira azért sokat nem szeretnénk építeni, a soron következő meccseken szeretnénk elkerülni, hogy szívinfarktust hozzunk a szurkolókra. A Dág biztos mindent meg fog tenni a pályán, szoros meccset várok, magától nem fog jönni a győzelem.

Női NB I Liga, 20. forduló:

Budaörsi DSE-Emericus – Diósgyőri VTK (Budaörs, péntek, 14.00)

Németh Szabolcs, a DVTK vezetőedzője: – Eredetileg szombatra volt kiírva ez a meccs, azonban korábban felvetődött a budapestiek részéről, hogy ha lesz termük, akkor Húsvétra való tekintettel játszunk korábban. Elfogadtuk, és bár a délután 2 óra nem a legmeccsbarátibb időpont, ez nem lehet kifogás, mert ellenfelünknek is ugyanezek lesznek a feltételek. Erre is készültünk egész héten, hogy a játékosok bioritmusa ráálljon. Nekünk minden meccs nagyon fontos, hogy a bajnokság legvégéig éljen a feljutási remény. Hazai pályán 3:0-ra nyertünk, azonban a szetteken belül szoros állások voltak. Az elmúlt héten nagy csatára késztették a TF-et, pontot raboltak tőlük, vagyis egy kellemetlen, harcos csapat. Azonban ha azt a letisztult csapatjátékot tesszük a pályára, mint legutóbb, akkor úgy gondolom, nem lehet gond.