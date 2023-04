A listavezető Diósgyőri VTK csapata csütörtökön 18.00-ól a Budafoki MTE vendége lesz a labdarúgó NB II 31. fordulójában. A két együttes két éve még az élvonalban szerepelt, a 2020/21-es évadban estek ki a második vonalba, a tavalyi idény végén a diósgyőriek a feljutásért voltak harcban, amit nem sikerült elérniük, a budafokiak pedig a bennmaradásért küzdöttek, eredményesen. A két gárda közül az idén is a DVTK szerepel jobban, 29 ponttal (!) szerzett eddig többet, mint a foki gárda, előbbiek a tavaszi eredmények alapján a második, utóbbiak az ötödik legjobb együttesnek számítotttak a fordulót megelőzően. A találkozó esélye a Diósgyőr, azzal együtt is, hogy a budafokiak nagy bravúrt hajtottak végre a múlt héten, miután az NB I-ben sereghajtó Vasas FC-t búcsúztatva, bejutottak Magyar Kupa döntőjébe (ahol a Zalaegerszegi TE FC lesz az ellenfelük).

Hírbe hozták

A DVTK múlt vasárnap a Békéscsaba 1912 Előre csapatát győzte le hazai környezetben 1-0-ra, és azóta már hírbe hozták a diósgyőriek szakvezetőjét, Kuznyecov Szergejt a Puskás AFC-vel, hogy nyártól az élvonalbeliek edzője lesz, ám ezzel kapcsolatban nem nyilatkozott az edző. Beszélt viszont csapata legutóbbi két mérkőzéséről.

– Az elmúlt két mérkőzést is a hajrában nyertük meg, ez véleményem szerint annak is köszönhető, hogy mentálisan és fizikálisan is erősek vagyunk, egy győzelem pedig mindig jót tesz egy csapatnak, így magabiztosan várjuk a csütörtöki folytatást – mondta Kuznyecov Szergej, majd így folytatta: – A Budafok egy szervezett, lelkes, jó csapat, akik nem véletlenül jutottak be a kupadöntőbe, ez a teljesítmény magáért beszél. Hasonló felállásban játszanak, mint a Békéscsaba, mélyen védekeznek és ebből igyekeznek gyors támadásokat vezetni. A gyors játékosaiknak köszönhetően nagyon veszélyesek a védekezésből támadásba való átmenetekben, sok gólt is szereznek ebből, de a pontrúgásaik is veszélyesek. Nagyon kemény mérkőzésre számítok. Tiszteljük az ellenfelünket, de nekünk természetesen továbbra is megvannak a magunk céljai, ezért szeretnénk jó játékkal begyűjteni a három pontot.

A diósgyőri edzőtől megtudtuk, hogy Senkó kapus a múlt héten megbetegedett, ami sokat kivett belőle, edzéseket hagyott ki, és már az is nagy erőfeszítésébe telt, hogy a kispadra le tudjon ülni a múlt vasárnapi bajnokin. A szakvezető azt is közölte, hogy Farkas D., Gera, Medgyes és Viczián már egyéni munkát végeznek, de egyelőre még nincsenek bevethető állapotban.