A női kosárlabda NB I rájátszásában, az elődöntő két nyert meccsig tartó párharcában a harmadik, a döntőbe jutásról határozó meccset játszotta szerdán este a hazai pályán szereplő Serco UNI Győr és a DVTK-Hun-Therm együttese. A vendégektől ezen a meccsen is hiányzott az angol center, Green, aki térdsérülése miatt nem léphetett pályára.

Ahogy a múlt hét pénteki első mérkőzésen, úgy most is erősen kezdtek a csapatok, még nem telt el három perc a bajnokiból, amikor 8-8 állt az eredményjelzőn. A folytatásban viszont a vendégek dobóteljesítménye kezdett leromlani, a meccs első triplája után, amit Dubei ért el, időt kért a Diósgyőr (15-10). Jobban szedte a lepattanókat a Győr, a 8. percben Dombai hármasával már tíz volt a két csapat között (20-10). Négy és fél perc kosárcsend után volt eredményes a DVTK, de a negyed hajrájában sem támadt fel a piros mezes csapat, az utolsó percben Guirantes ugyan szépített, de előtte nem sokkal Ruff-Nagy a kezéből szedte ki a labdát (28-16).

Hármassal indította a második menetet a Győr, a válasz is a triplavonal mögül érkezett. A 13. percben 33-22-nél kért időt a hazai együttes, és a szünet mindkét félre fékezőleg hatott, három perc gól nélküliség után Giurantes közelije lebegtette meg a gyűrűn a hálót. A vendégek védekezése felkeményedett, és mivel támadásban többször a palánk alóli bejátszásból volt eredményes a piros-fehér gárda, a pályaválasztónak újra kellett a szünet, a 18. minutában (35-31). A vendégeknél Guirantes nagyon sokat tett ebben a játékrészben azért, hogy a hét emberes rotációval játszó csapatát kirángassa a gödörből, és ennek köszönhetően a hosszú szünetre csak 4 pontos előnnyel vonulhatot a hazai gárda, akik tíz embert forgattak (39-35).



Ráadás

A harmadik játékrész elején hol hat, hol négy ponttal vezetett a Győr, ez a negyed derekán változott, Ruff-Nagy közelijével (47-39). A gigászi csatában nem tudta visszatenni a közte a tízet a Győr, újra a hat és a négy volt a ,,divat” a különbségben. A 28. percben Dubei triplája hozta jobb helyzetbe a hazaikat (52-45), a Diósgyőr lepattanózásban nagyon megérezte Green hiányát. Az utolsó menetet kilenc pontos előnyből kezdhették a zöld-fehérek (56-47).

Guirantes két, és Garbin egy duplája tette nyitottá a meccset, a 33. percben időt kért a Győr (56-53). Hiába, Kányási egy hármassal egyenlített, a DVTK drukkerek nagy örömére (58-58). Ahogy fogyott az idő, úgy lett egyre nagyobb jelentősége egy-egy jó megoldásnak, vagy hibának, a vendégek Ruff-Nagy faultos kosaránál, a büntető előtt kértek időt, de a szünet után jött a plusz egy pont (65-60). 65-63-as állásnál volt egy hazai időkérés, ami után több dobás is kimaradt mindkét oldalon, majd Garbin büntetőkből egyenlített. Aztán Ellenberg akciója volt eredményes, DVTK pauzát követően jöttek az újabb izgalmak, 1,5 másodperccel a vége előtt Guirantes alakította döntetlenre az eredmény (67-67), így jöhetett a hosszabbítás.

Ellenberg büntetői után Ruff-Nagy hármasa ért célba, majd Dombai faultosa következett (75-67). A 34. percben Dombai egy hármast is bezúzott (80-71), ezzel abszolút kilátástalan helyzetbe került a dicséretesen küzdő, de csak hetes fogattal szereplő Diósgyőr. A végére ,,elfogytak” a piros-fehérek, a remek játékosok megérdemelték volna a döntőbe jutást, amit egy picit bővebb kerettel lehetett volna elérni.