A múlt héten nagy port vert fel a vármegyei labdarúgó megye I. osztály 21. fordulójában lejátszott Mezőkeresztesi VSE – Cigánd SE (0-1) meccs után, a vendég öltözőről, a rendező klub által közzé tett néhány felvétel, illetve az ehhez kapcsolódó ,,fészbuk” bejegyzés a Mezőkeresztes VSE oldalán

,,A mai napon a Cigánd csapata látogatott hozzánk bajnoki mérkőzésre. Ahogy egy sokadik bajnoki címért küzdő, komolyabb infrastruktúrával rendelkező egyesületnek vagy csapatnak illik viselkedni, annak a vendégek a mai napon aligha tettek eleget. Bár 80 percnyi játék után, még 0-0-s eredménynél végül sikerült vezetést szereznie a vendégeknek, amivel meg is nyerték a mérkőzést. A csapat a távozása után, példaértékű módon, a következő képeken látható állapotban hagyta az öltözőt. Ami természetesen a megfelelő módon fogadta őket.

Fontos megjegyezni, nem neheztelünk a Cigánd csapatára, csak egy ilyen szinten kiemelkedő klub, ne csak a pályán mutasson jó példát! Köszönjük.”

A mezőkeresztesi ,,öltözős eset" kapcsán a cigándiak is közé tették álláspontjukat a ,,fészbukon”:

,,A mezőkeresztesi győzelmünk után a hazai klub részéről megjelent Facebook-poszt szerint: „szörnyű állapotok” uralkodtak az általunk hátrahagyott vendégöltözőben. Ehhez csak annyit, a kialakult szokásjog szerint a vendégcsapatnak nem kötelessége kitakarítani maga után az öltözőt, ezt mi sem várjuk el, és mindenkor, minden komment nélkül meg is tesszük a hazai mérkőzéseink után, pedig tapasztaltunk már durvább állapotokat is Cigándon, egyes találkozók végén. Az objektív körülményeket – vagyis azt, hogy sáros, mély talajú pályán játszottunk – nem tudtuk befolyásolni, a pálya állapotából adódott, hogy játékosaink cipőire sár került, ami az öltözőben is nyomot hagyott. Az is igaz ugyanakkor, hogy előttünk ifjúsági csapatok mérkőzését rendezték, a nekünk átadott öltöző már közel sem volt steril állapotban, a két meccs között nem takarították ki, a sár egy része már a padlón hevert, amikor birtokba vettük a helyiséget. A mérkőzésen erőn felül teljesített a hazai csapat, a legyőzése nagy örömet okozott köreinkben, névnaposaink is voltak, emiatt – az amatőr futballban talán nem elítélendő módon – a lefújás után egy tálca sör is előkerült, ezek közül néhány üres doboz és műanyag pohár az öltözőben maradt. Fordított esetben mi ezt szó nélkül eltakarítjuk, anélkül, hogy azt világgá kürtöltük volna. Különös, hogy a Mezőkeresztes Városi Sportegyesület Facebook-oldalán az elmúlt egy hónapban ez volt az egyetlen poszt, amely kikerült. Dicséretes, hogy erről a fejleményről ilyen gyorsan beszámoltak, a jelek szerint ezt lényegesen fontosabbnak tartották, mint a csapatuk utóbbi hetekben játszott mérkőzéseiről tudósítani. Rongálás nem történt, ez nem is lenne ránk jellemző, az esetleges kellemetlenségekért elnézést kérünk. Sok sikert kívánunk a mezőkeresztesi csapatnak a továbbiakban!"

Vélemény

Huszonhét meccset rendezek a múlt hét végén a labdarúgó vármegyei I. ás II. osztályok felnőtt bajnokságaiban. Ennyi helyszínen lehetett volna dokumentálni valamilyen formában, hogy miként hagyta hátra az öltözőt a vendégcsapat, de egy kép sem kerül elő ez idáig. És ez aligha hiányzik bárkinek is. De talán a Mezőkeresztes VSE – Cigánd SE (0-1) meccs utóképei hoznak valami jót is.

Nem a vitát, amiben mindenkinek megvan a maga igaza, hiszen az csak nézőpont kérdése, hogy mennyire volt ,,gázos” a hátra hagyott helyszín. Takarítási szempontból nem volt ideális, de sokan láttak már ettől nagyobb ramazurit egy vendég távozása után, nem csak labdarúgó öltözőben. Mivel mérhetetlen a rend foka – rendfokozat mérő híján – szubjektív annak a megítélése, hogy a képeken látott állapot mennyire problémás.

És ha már probléma: lehet, hogy a jövőben ebben a témakörben ez nem lesz. A vendégek jobban vigyáznak majd, mert nem szeretnének elrettentő példaként fotó dokumentáció elszenvedői lenni, és a rendezők is picit elnézőbbek lesznek, ha egy csapat nem patyolat tisztaságot hagy maga után. Ha ez a múlt heti sztori csak annyit hoz, hogy mindenki csak egy picit jobban odafigyel a másikra, akkor nagyon is volt értelme annak, hogy picit megvillantak a csörték.