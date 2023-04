Labdarúgás: NB III Keleti csoport, 29. forduló

Diósgyőri VTK tartalék – Kisvárda MG tartalék 1-3 (0-1)

Diósgyőr, 100 néző. V.: Szilágyi S.

DVTK tartalék: Bánhegyi B. – Ferencsik, Mrva, Ivánka, Balázsi (Fekete V.), Benkő P., Demeter M., Oláh B., Fercsák (Hetyei), Bencsík, Balázs P. (Fülöp). Edző: Vincze Richárd. Kisvárda tartalék: Esteban – Stefan, Králik P., Rubus, Sikorszki, Szőr, Honcsar (Szirota), Himics (Bíró B.), Osztrusko (Rózsa S.), Heles (Simon M.), Nagy M. K. (Ésik Á.). Edző: Gerliczki Máté. G.: Benkő, ill. Heles (11-esből), Bíró R., Honcsar (11-esből). Kiállítva: Ivánka (36.). Jók: Oláh B., Mrva, Bánhegyi, Benkő, ill. az egész csapat.

Vincze Richárd: – Az első 30 percben sokkal jobban játszott az ellenfelünk mint mi, szinte csak ők birtokolták a labdát, több nagy lehetőséget alakítottak ki csak a kapusunknak és a szerencsének köszönhettük, hogy nem vezetett az ellenfél. A 30. perc után kiegyenlítettebb lett a jaték, ám a félidő vége előtt egy vendég szöglet után a játékvezető úgy gondolta, hogy a fociban azért is büntető és kiállítás jár, ha a gólvonalról kifejeljük a labdát, majd a félidő végén a vendég tizenhatoson belül a tényleges kezezésnél tovább engedte a jatékot. A második félidőt jobban kezdtük mint ellenfelünk, emberhátrányban is tudtuk irányítani a játékot, ennek köszönhetően sikerült is kiegyenlítenünk. Sajnos, az egyenlítő gólunk után újra akkor kaptunk gólt, amikor nem volt benne a meccsben, majd két percre rá újból sikerült megadni ellenünk egy olyan büntetőt, amit szerintem csak egy ember látott annak a pályán. Teszem hozzá: a szituáció teljesen elkerülhető lett volna, ha nem kezdünk el a második kapott gól után kapkodni. Ez után tovább próbálkoztak a srácok, hogy újra közel kerüljünk a Várdához, ám már csak egy les gólra futotta. Gratulálok a Kisvárdának a győzelemhez.

Gerliczki Máté: – Amíg teljes létszámmal játszott az ellenfél, addig a szezon legjobb játékát nyújtottuk. A kiállítás és a tizenegyes után megváltozott a játék képe, ki tudott egyenlíteni az ellenfél, de jókor jött a második gólunk, az eldöntötte a mérkőzést, és onnantól nyugodtan tudtunk játszani, a vége felé több gólszerzési lehetőségünk is volt. Az összképet nézzük teljesen megérdemelt a győzelmünk.

Putnok FC – Füzesgyarmati SK 4-2 (3-1)

Putnok, 100 néző. V.: Kovács T.

Putnok: Pápai – Gellén, Sághy, Galacs (Sramkó), Lőrincz (Juhos), Nagy Zs. (Szabó Zs.), Buda (Kiss K.), Arday, Vajda (Sipos), Dobrovolszki, Nemes. Edző: Szala Ákos. Füzesgyarmat: Fildan – Raducu, Vasiljevic (Urbanowski), Kis Sz., Achim Á., Szilágyi (Virág), Popescu, Bódis, Achim S. (Bartók), Pataki (Csukodi), Szabó B. (Orovecz). Edző: Szabados Tamás. G.: Sághy (2), Lőrincz, Nagy Zs., ill. Szilágyi, Popescu. Jók: az egész csapat, ill. Popescu.

Szala Ákos: – Felálltunk, leporoltuk magunkat, és mentünk tovább az utunkon. Mi ebben hiszünk! Jól álltunk bele a mecssbe, dicséret illeti a játékosokat. Több gólt is szerezhettünk volna, de fontos volt, hogy két, sikertelenebb meccs után bizonyítsunk, elsősorban magunknak.

Szabados Tamás: – A mérkőzés horrorszerűen kezdődött, ami most már tendencia, hogy gyermeteg gólokkal ajándékozzuk meg az ellenfelet. Utána visszajöttünk a meccsbe, de hogy vérmes gondolataink ne legyenek, arról hátul. Úgy gondolom, ha a második helyezett ellen idegenben szerzel két gólt, és nem tudsz pontot szerezni, mondhatjuk, hogy fejsúlyos a gyerek. Ennek a hétnek sok tanulsága volt, levonjuk a megfelelő következtetéseket, látjuk min kell változtatni. Játékban voltak kimondott jó periódusaink, szép támadásaink, de ez ma kevésnek bizonyult, gratulálok a hazaiaknak.

Facultas-Tiszafüredi VSE – Termálfürdő FC Tiszaújváros 1-1 (0-0)

Tiszafüred, 300 néző. V.: Leél-Őssy.

Tiszafüred: Tajti – Szövetes, Baranyi, Kalóz (Pataki), Galla (Oláh N.), Barzsó, Tomola (Karika), Mácsai, Pintér V. (Skulka), Szabó V., Oláh L. (Kertész). Edző: Dorcsák Zoltán.

Tiszaújváros: Herceg – Nagy G., Lehóczki, Gelsi, Vitelki B. (Tóth B.), Tóth S., Géringer, Varjas, Nagy D. (Páll), Boros (Bussy), Valkay. Edző: Vitelki Zoltán. G.: Barzsó, ill. Varjas. Jók: Tajti, Oláh L., Baranyi, Barzsó, ill. Herceg, Varjas, Lehóczki, Nagy G., Valkay.

Dorcsák Zoltán: – Úgy gondolom, igazságos döntetlen született. Egy jó formában érkező Tiszaújváros ellen, tudtuk, hogy nagyon stabilnak kell lennünk és azok is voltunk, kevés helyzetük volt. Nem érdemeltük volna meg, ha kikapunk.

Vitelki Zoltán: – Sajnálom a meccset, mert 4 percig kellett volna még jobban koncentrálni egy kicsit. Természetesen sokat érhet még ez az egy pont is, de...

A további eredmények

Vasas FC tartalék – FC Hatvan 3-0 (0-0)

Debreceni VSC tartalék – Békéscsaba 1912 Előre tartalék 3-2 (2-2)

Karcagi SE – Eger SE 2-2 (1-0)

Sényő-Carnifex FC – Pénzügyőr SE 2-1 (0-0)

BKV Előre – Aqua-General Hajdúszoboszló 3-0 (2-0)

Jászberényi FC – BVSC-Zugló 0-4 (0-2)

Körösladányi MSK – Debreceni EAC 1-0 (0-0)

A bajnokság állása

1. BVSC-Zugló 29 23 6 – 74-12 75

2. Putnok FC 29 18 5 6 54-36 59

3. Körösladányi MSK 29 14 8 7 50-37 50

4. Debreceni EAC 29 14 5 10 47-27 47

5. Karcagi SE 29 13 6 10 42-35 45

6. Debreceni VSC tartalék 29 12 6 11 54-48 42

7. Pénzügyőr SE 29 12 6 11 43-39 42

8. Facultas-Tiszafüredi VSE 29 12 6 11 47-49 42

9. Sényő-Carnifex FC 29 12 6 11 42-51 42

10. BKV Előre 29 12 5 12 41-37 41

11 AG Hajdúszoboszló 29 11 7 11 38-37 40

12. FC Hatvan 29 12 3 14 44-56 39

13. Kisvárda MG tartalék 28 10 8 10 42-33 38

14. Vasas FC tartalék 29 10 6 13 58-49 36

15. Diósgyőri VTK tartalék 29 10 6 13 35-42 36

16. TFC Tiszaújváros 29 10 5 14 40-57 35

17. Füzesgyarmati SK 29 9 8 12 39-47 35

18. Eger SE 29 9 7 13 36-42 34

19. Jászberényi FC 29 4 4 21 25-77 16

20. Békéscsaba 1912 Előre tartalék 28 3 5 20 38-78 14



A Békéscsaba 1912 Előre tartalék – Kisvárda Master Good tartalék mérkőzést április 5-én rendezik meg.