A Hangodi Bendegúz, Bunkoczi László kettős két, zsinórban megszerzett bajnoki címmel a háta mögött nagyot álmodott: az idén a rali Európa-bajnokság R4-es kategóriájában méreti meg magát. A HUMDA Academy párosa kétéves programot rakott össze, idén hat futamot terveznek, amelyből az utolsó a hazai, a magyar ERC-futam.

Az utóbbi két évben megnyerte a Peugeot 208 Rally Kupát, s ez azt jelenti a Hangodi Bendegúz, Bunkoczi László kettős számára, hogy a tehetségkutató sorozat szabályai értelmében, a Peugeot jóvoltából részt vehet két Európa-bajnoki futamon. A fiatal és tehetséges pilóta és rutinos navigátora ezek után úgy gondolta, a fejlődés kulcsa az újabb kihívások keresésében rejlik, a következő lépcsőfok pedig nem más, mint az Európa-bajnoki szereplés. Kategória-váltáson nem gondolkodtak, azzal lépnek ki a komfortzónájukból, hogy ismeretlen pályákon, új szabályok szerint méretik meg magukat – ráadásul nem a juniorok, hanem a felnőttek között. Utóbbinak praktikus és érzelmi oka van: a junior kategóriában kötelező gumiszállító van, a Hangodi, Bunkoczi páros azonban Pirellivel versenyez, és ezen nem is szeretne változtatni, hiszen a cég kiáll mellette.

Nyolcból hat

Ezzel kapcsolatos érdekesség, hogy míg a felnőttek eredménye természetesen nem számít bele a juniorokéba az R4-es kategóriában, a juniorok könnyedén rabolhatnak pontot a felnőttektől, vagyis egyértelműen ez a nehezebb út, de Hangodi szereti a kihívásokat.

Mivel a kettős a nyolcból hat futamot teljesít, a szezon számára május első hétvégéjén, a Kanári-szigeteken kezdődik, és októberben a zempléni dombok között fejeződik be, a Rally Hungaryn.

Tavaly a bajnoki cím után szinte nem is volt időnk ünnepelni, mert az utolsó verseny utáni hétfőn úgy ébredtünk: készülnünk kell a 2023-as szezonra, hiszen nagy feladat vár ránk – árulta el Hangodi Bendegúz. – És megérte dolgozni, mert készen áll a programunk: indulunk az Európa-bajnokság hat futamán! Hogy milyen tervekkel? Irgalmatlan erős tempóval bekezdünk, aztán azt fokozzuk… De ez természetesen csak tréfa, valójában szeretnénk minden versenyen célba érni. Nagyon nagy kihívással nézünk szembe, észnél kell lenni, és még az apró hibák se nagyon férnek bele. Kemény évünk lesz, és igazából azt se tudjuk megmondani, mire számíthatunk, hiszen nem ismerjük a mezőnyt. Lépésről lépésre kell haladnunk, felépíteni az évet, az utolsó két verseny pedig már „hazai” lesz, hiszen a cseh és a magyar pályákat is ismerjük. Én akkor leszek boldog, ha az összes versenyen kihozzuk a tőlünk telhető maximumot.



A legjobbak között

A magyar páros nem csupán résztvevője szeretne lenni az ERC-sorozatnak, hanem szeretnének a kategóriában maradandót alkotni.

Szeretnénk ott lenni az Európa-bajnokság díjkiosztóján, ahol az első öt páros kap kupát minden kategóriában – tette hozzá Bunkoczi László. – Ha minden versenyen célba érünk, ez reális cél lehet, ráadásul szerintem a cseh és a magyar futamon a helyszínismeret egy kicsit mellettünk szól majd. Nagyon örülnénk, ha hazai közönség előtt dobogóra tudnánk állni. Azt azonban nem szabad elfelejteni, hogy kétéves programot terveztünk: az első mindenképp a tanulásé, és a tapasztalatszerzésé, amely során kiderül majd, hol a helyünk a mezőnyben.



Két csapattal

A Peugeot 208 Rally4 versenyautót az első két futamon a Tagai Racing Technology, a további négy futamon pedig a Berényi Racing biztosítja a páros számára. A tulajdonos, Berényi Lászlónak köszönhető, hogy a magyar futam is be tudott kerülni a naptárba. A Rally4-es kategóriában a nyolcból hat versenyt értékelnek, ezért is lenne létfontosságú, hogy a Hangodi, Bunkoczi páros minden futamon célba érjen és a lehető legtöbb pontot gyűjtse.