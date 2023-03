Húsz nap szünet után folytatódik a honi élvonalbeli férfi vízilabda-bajnokság (OB I) 2022/2023-as évadának alapszakasza. A borsodi színeket képviselő PannErgy-Miskolci VLC alakulata február 25-én Szolnokon játszott, és kapott ki a helyi Dózsától 13-9-re, és az MVLC most is idegenben ugrik medencébe: pénteken 19 órától Pécsett, az Abay Uszodában. Emlékeztetőül: az ősszel, november 19-én, Miskolcon 11-9-es hazai győzelem született.

- Ellenfelünk kezdett jobban akkor, az első negyedet megnyerte, de fokozatosan feljavult a játékunk, és a harmadik játékrészben már 7-3-ra vezettünk – kezdte Vidumanszky László, a PannErgy-MVLC vezetőedzője. – Utána ismét jött egy rosszabb széria, 7-7 lett az állás, azonban újból újítani tudott a csapat, megint elléptünk három góllal, 10-7-re. Ez már elég volt a győzelemhez, a tanulság az, hogy ha van lehetőség lezárni egy mérkőzést, akkor tegyük meg, ne alakuljon ki felesleges dráma. Pécsett sosem egyszerű sikeresen szerepelni, ilyen tapasztalatunk már van a múltból. Fontos, hogy ne adjunk a hazaiaknak könnyű helyzeteket, minden sanszért keményen dolgozzanak meg, aztán vagy belövik, vagy nem. Valamennyi találkozó előtt hangsúlyozom a fegyelmezettséget és az alázatot, de persze sokszor szükséges a szerencse is a győzelemhez.

Kassa, Nagyvárad

Arra a felvetésre, hogy mivel telt el a közel három hét, a szakvezető az alábbiakat mondta:

– Volt egy kis pihenő, egy picike alapozás, hogy továbbra is legyen erőnk, és minden játékelemet gyakoroltunk – árulta el Vidumanszky László. – Némileg bezavart a betegség, amikor emiatt hiányoztak játékosok, de a munka javát el tudtuk végezni. Ilyenkor nem könnyű magyar csapatot találni ellenfélnek, nem is sikerült, azonban eljöttek hozzánk egyrészt a kassaiak edzőmeccsre, másrészt mi kimentünk Nagyváradra, az ottani elsőligás klubhoz. Hiszen az edzés körülmények nem ugyanazok, nem azt adják, mint amikor mérkőzés van. Amikor ott van melletted egy ellenfél, és meg kell csinálni a feladatot, át kell játszani, vagy le kell úszni. Az Oradea különösen jó ilyen szempontból, mert volt és jelenlegi román válogatottjai is vannak.

Jobb eredménnyel

Az MVLC az előző fordulóban, Szolnokon nem nyújtott rossz teljesítményt, csak négy góllal maradt alul a Dózsával szemben.

– Voltak pillanatok, amikor partiban voltunk – közölte Vidumanszky László. – Illetve voltak hibák is, amiket kíméletlenül megbüntetett a Szolnok, ha ezek nincsenek, vagy kevesebb, akkor úgy érzem, 2-3 gólos lehetett volna a vereség. Ami még szebben nézett volna ki. Itthon 9-2-re kaptunk ki tőlük, és szerettünk volna egy jobb eredménnyel hazajönni. Több gólt lőttünk, mint itthon, igaz, többet is kaptunk, amit hozott az a játék, amit felvállaltunk, de a nyakukon voltunk, ez a lényeg. Tudunk építkezni abból a meccsből, kiváló felmérő volt azon találkozók előtt, ahol konkurens csapatokkal – mint amilyen a Pécs – játszunk.

Csere az FTC-vel

A tréner hozzátette, azért ugranak szombat helyett pénteken medencébe a baranyai megyeszékhelyen, mert Pécsett úszóversenyt rendeznek, és a PVSK emiatt kérte az időpont módosítást – amiben az MVLC partner volt. A miskolciak ugyancsak belementek abba, hogy a jövő heti, előzetesen március 25-én, szombaton 19 órára, a dr. Kemény Dénes Városi uszodába kiírt FTC-Telekom elleni csatát egy nappal korábban a Népligetben játsszák le.

– Akkor, pénteken és szombaton úszóverseny lesz Miskolcon, így cseréltünk helyszínt. A Ferencváros előtt fontos feladatok vannak, a Bajnokok Ligájában is, s bár jó lett volna, ha a szurkolóink láthatják a sztárjaikat, most így alakult. De nincs probléma, ha az érdek olyan, természetesen segítünk, partnerek vagyunk – nyilatkozta a témához Vidumanszky László.

Az OB I-gyel kapcsolatban jó tudni: a 26. fordulóban elért eredmények alapján a csapatok 1-4., 5-8., 9-12. csoportokban play-off-ot játszanak a bajnoki cím és a helyezések eldöntéséért. A 14. helyen végzett csapat kiesik a bajnokságból, míg a 13. helyezett együttes két győzelemig tartó osztályozót játszik az OB I/B-s bajnokság 2. helyezettjével, amennyiben az élni kíván az osztályozó jogával. MI

BOXBA

A tények: a bajnokság állása

1. FTC Telekom 17 17 – – 255-114 51

2. Genesys OSC Újbuda 17 15 – 2 257-136 45

3. Szolnoki Dózsa 17 13 1 3 192-134 40

4. A-Híd VasasPlaket 17 13 – 4 241-136 39

5. EPS Honvéd 17 12 – 5 196-142 36

6. Tigra-ZF-Eger 17 10 1 6 184-178 31

7. BVSC-Zugló 17 9 1 7 211-181 28

8. Szegedi VE 17 5 4 8 160-196 19

9. Kaposvári VK 17 4 4 9 159-216 16

10. PannErgy-MVLC 17 4 2 11 149-214 14

11. Újpest VSE 17 4 1 12 138-216 13

12. PVSK-Mecsek Füszért 17 3 2 12 148-231 11

13. Metalcom Szentes 17 1 1 15 137-220 4

14. KSI 17 – 1 16 132-245 1

Krasznai (4) góljai is szükségesek a jó pécsi eredményhez Fotó: ÉM