A labdarúgó NB II hét végi fordulójában, vasárnap ETO FC Győr – KolorCity Kazincbarcikai SC összecsapást rendeztek a Rába-parti város stadionjában. A zöld-fehérek 38, míg a látogató borsodiak 34 ponttal rendelkeztek a kezdő sípszót megelőzően, így az ETO számára az első nyolcban való maradás, illetve a feljebb lépés volt a tét, míg a Barcika siker esetén szintén stabilizálhatta volna helyét a középmezőnyben. A kisalföldieknél két kényszerű változtatás volt a pécsi meccsükhöz képest, Keresztes és Babati helyére Szujó, illetőleg Kiss Balázs került be. A KBSC-nél mindössze egy változás volt az egy héttel korábbi, Nyíregyháza Spartacus elleni hazai meccshez mérten: Kurdics kimaradt (még a keretből is), helyére az a Bacsa került, aki 2021 júliusától idén februárig éppen a győriek futballistája volt.

Mezőnyfocival teltek az első percek, és úgy nézett ki, hogy a magas labdáknak akár fontos szerepük is lehet, amennyiben az egyik csapat az ezáltal nyújtott lehetőséggel jobban tud élni. A gyengébb passzpontosság talán ekkor még arra volt fogható, hogy a lábak és a fejek még nem melegedtek be eléggé, viszont a 10. perc végén a győriek szépen fejlődtek fel, minek következtében Szendrei elé került a labda, aki 14 méterről, jobbal, laposan a kapu jobb oldalába lőtt, 1–0. A Győr uralta a játékot, szinte mindig a Barcika térfelén pattogott a labda, lövésig nem igen jutottak Pálinkásék. A 24. percben jobboldali szöglet után Bacsa fejese után elkerülte a zöld-fehérek kapujának jobb oldalát a labda. A 26. percben Kovács K. tesztelte 23 méterről Megyerit, viszonylag keveset volt a kék-sárgáknál a játékszer, hiszen a középpályát inkább az ETO uralta. A 37. percben rövid hazaadásnál kellett gyorsnak lennie Megyerinek, s bár a KBSC igyekezett, nem tudta átjátszani a házigazda hátsó alakzatát. Tímár Krisztián csapatában volt sebesség is, például a 43. percben Vitális nagy szólójánál, azonban a Győr nem tudta megduplázni az előnyét.

A folytatásban

Cserének nem érezte szükségességét Csábi József a szünetben, de azt viszont szerette volna, ha csapata többet tesz a pályán, hogy akár egyenlítsen. A 51. percben aztán mindez meg is valósult, ekkor Csatári tette a labdát Bacsa elé, akit sem Kovács K., sem Csontos nem tudott szerelni, a barcikai támadó pedig 11 méterről a jobb alsó sarokba lőtt, 1-1. Érezte azért az ETO, hogy ha lazsálni kezdenek, annak rossz vége lehet az ő szempontjukból nézve, gyorsan össze is hoztak két helyzetet: előbb Megyeri védett, aztán pedig Szendrei találta el a kapufát. A csereember Murinigo is ijesztgetett, nagyon vissza akarta venni a vezetést az ETO. Azért Kovácsik sem unatkozott, a KBSC-nek is meg volt a szándéka a győzelemre. Ennek érdekében a hajrában még előre frissített Csábi József, egyértelműen minden téren visszaesett a Győr. Második félidei produkciója alapján megérdemelten szerzett pontot a vendéggárda, amely így zsinórban ötödik találkozóján őrizte meg a veretlenségét. A válogatott meccsei miatt szünet következik a pontvadászatban, legközelebb április 2-án lép pályára a KBSC (is).