A női kosárlabda NB I 21. fordulójában VBW CEKK Cegléd – DVTK-Hun-Therm összecsapást rendeztek szombaton Albertirsán. Minden statisztika a vendégek sikerét jelezte, s arra lehetett számítani, hogy akár fél gőzzel is a piros-fehérek gyűjtik be a pontokat. Garbin hiányzott a látogatóktól, míg a Ceglédnél ismerős játékos volt Kobolák, aki Miskolcon tanulta ki a sportág alapjait, Szabó P. pedig korábban szintén kosarazott Borsodban.

Az elsőt Williams

38 másodperc után Guirantes közeli dobása ült meg a gyűrűben, majd egy másik légiós, Green következett (0-4). Guirantes jól kapta el a fonalat, nagy kedvvel kezdte a meccset, aztán a 3. perc elején Cooper talált be a diósgyőriek kosarába. A változatosság kedvéért ismét Greent nem tudták hatástalanítani védekezésben a CEKK-esek, aztán Kányási dobta be mindkét megítélt büntetőt, amit azért kapott, mert faultolták. Laufer három pontosa nem volt pontos, Jovanovic pedig eladta a játékszert, az 5. perc végén Green alakította 2-12-re az állást. 7-3 volt a lepattanók aránya a DVTK javára, míg a második ceglédi betaláló Viszmeg volt. Kiss A.-Cooper kosárváltást követően Green jött a sorban, a csata első remek tripláját Williams jegyezte (9-16). Viszmeg 4-re lépett, együttese 11-re, amire Aho T. hintett hármast. A DVTK-ból ekkor már 9-en lehetőséghez jutottak a 12-ből, nagyjából tíz pont körül mozgott a Diósgyőr vezetése, ami a játékrész végéig is maradt (15-24).

Sok sansz nem volt

A második tíz perc elején sem változott a mérkőzés képe, inkább az történt az albertirsai csarnokban, amit a vendégek akartak. Grigalauskyte 18-30-nál dobott kosarat, a Cegléd dobószázaléka 36, a Diósgyőré 63 százalékos volt. Ez sok mindent megmagyarázott, leginkább a játékosok közti minőséget. Triplák terén azonban Williams volt a legjobb (2/4), Cooper 5. és 6. pontjával 23-34-re zárkózott a CEKK. Grigalauskyte is kintről ,,szórt”, amivel, 9 egységével ekkor a legeredményesebb kosarassá lépett elő. Időt kért a VBW, aztán a 19. perc elején Oláh F. is feliratkozott a gólszerzők közé (25-41). Jovanovic hármasa remek volt, 25-44-nél ismételten időt kért a Cegléd. A 8 emberes rotációval dolgozó házigazda alakulat ugyan próbálkozgatott, de sok sansza nem volt (25-47).

A harmadik negyedben a DVTK-tól Green továbbra is jó formában játszott, majdnem kétszer annyival volt jobb a vendégcsapat, mint a hazai (27-53). Mindkét oldalon bement egy tripla, de azért akadtak rontások is. Williams, ha adódott helyzet, távolról becélozta a miskolciak gyűrűjét, egy ilyennel le is hozta alakulatát húszra (38-58). A Diósgyőrnek nem kellett a körmét rágnia, biztosan vezetett, bár ebben a tíz percben azért tartogatta magát a CEKK. A játékrészt Kobolák hármasa zárta, és 44-67-es eredménnyel várták a befejező negyedet a felek, és a nézők is.

Higgadtak maradtak

Az utolsó felvonásban Kiss A. is ,,meglőtte” a maga tripláját, Bacsó hasonló dobása után ugyanakkor nem ment be a játékszer. Kettő dupla kísérlete viszont igen, ekkor jobbára a magyarok voltak pályán, és eredményesek a DVTK-nál. Williams be-beszúrt egy-egy messziről elengedett ,,pontos labdát”, ő vitte a hátán a Ceglédet, igaz, hiába. Oláh F. és Kiss A. is higgadt maradt a büntetővonalról (52-84), előbbi 9, míg utóbbi 22 percet tudott összességében a pályán tölteni. Az utolsó szakasza a találkozónak csendben lepörgött, meglepetés nem történt, az Euroligától búcsúzott Diósgyőr megerőltetés nélkül nyert. MI

BOXBA

Kosárlabda: jegyzőkönyv

VBW CEKK Cegléd–DVTK-Hun-Therm 59–88 (15–24, 10–23, 19–20, 15–21)

Albertirsa, 100 néző. V: Balog Gy., Rózsavölgyi, Jankovics.

Cegléd: K.WILLIAMS (28/21), Viszmeg (6), Laufer (6), Cooper (9), Szabó P. (2). Csere: Horváth B. (-), Szirony (2), Kobolák (6/6), Danóczi (-). Edző: Lo Elhadji Malick.

DVTK: Aho T. (7/3), Kányási (4), Guirantes (8), M. JOVANOVIC (10/6), GREEN (16). Csere: BERNÁTH (11/6), Grigalauskyte (13/3), KISS A. (11/3), Vég-Dudás (-), Bacsó (4), Oláh (4). Edző: Völgyi Péter.

Lo Elhadji Malick: – Sajnos a megbeszélteket az esetek többségében nem tudtuk végrehajtani, sokszor voltunk figyelmetlenek, és könnyű labdákat adtunk az ellenfélnek. Nem ezt a meccset kellett megnyernünk, de ezeken a meccseken kellene jobban dolgozni, hogy fejlődni tudjunk, és megnyerjük azokat, amelyeket valóban kell.

Völgyi Péter: – Fárasztó volt a hetünk, tudtam, hogy nem leszünk frissek. Amit megbeszéltünk, többé-kevésbé sikerült végrehajtanunk, jó felkészülés volt ez a Magyar Kupa négyes döntőjére, és bízom benne, hogy az Euroligából és ebből a meccsből is sok pozitívumot tudunk majd oda magunkkal vinni.