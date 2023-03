Kevin Constantine szövetségi kapitány és szakmai segítői, valamint a keret tagjai április elsején érkeznek a borsodi megyeszékhelyre, ahol a stáb a jégcsarnoktól pár száz méterre lévő City Hotelben üti fel fődaszállását.

Forrásban van

A hokistákra az edzésmunka mellett négy tesztmérkőzés is vár: legjobbjaink kétszer Ukrajnával és kétszer Japánnal mérik össze tudásukat.

– Amerikai nemzetiségű szakvezetőnk kijelölte a miskolci gyakorláson szereplőket, a nyilvánosságra hozott keret azonban várhatóan jelentős változásokon megy majd át a májusi világbajnokságig – válaszolta érdeklődésünkre Szilágyi Levente válogatottunk csapatvezetője, aki személyes emlékeinek felidézésével folytatta mondókáját: – Nagyon várom már a népkerti napokat, ugyanis sokat köszönhetek mind Miskolcnak, mind a Maciknak. Hat évet húztam le náluk, először a jégen csatárkodtam, majd az irodai munkámat is a piros-fehéreknél kezdtem el. Rengeteget tanultam a Jegesmaciknál, Észak-Magyarországra pedig mindig második otthonomként tekintek vissza már csak azért is, mert ott szereztem egyetemi diplomáimat.

Kapcsolatban állnak

A diósgyőriek szempontjából az a legizgalmasabb kérdés, hogy a most beválogatott Kiss Roland védő és Páterka Bence támadó túléli-e majd a keretszűkítést, továbbá bekerül-e az utazók közé Szirányi Bence és Vas János. A címeres mezben hosszú ideje szolgáló hátvéd és csatár eséllyel pályázik a kiküldetésre. Azt mindenki tudja, hogy a negyvenedik évében járó Jankó a válogatottal eddig háromszor jutott fel az elit mezőnybe és a mostani lehet a harmadik A csoportos világbajnoksága. A miskolci gyakorlás alól az idősebbek most felmentést kaptak, ők később csatlakoznak társaikhoz. A hírek szerint a kapitány folyamatos kapcsolatban áll a Macik legendás tagjával és amikor annak eljön az ideje, eldönti, hogy kiviszi-e Finnországba.

Kevin Constantine azt is tudatta a műfajt szerető közvéleménnyel, hogy a tréningek mellett egymást érik majd azok a taktikai megbeszélések, amelyeken nem csupán az ukránokra és a japánokra hangolnak, hanem a leendő tamperei ellenfeleikre is. Szilágyi Levente közölte, hogy az Ukrajna elleni mérkőzések után három nap húsvéti pihenőt kapnak a kerettagok, aztán április 10-től ismét gőzerővel folytatják az erőgyűjtést, amelyet a távol-keletiekkel szembeni összecsapásokkal zárnak le.

Jól ismert neves

A magyar válogatottat irányító szakmai személyzet tagjai közül többen mellesleg többen is kötődnek Miskolchoz. Szilágyi Leventén kívül Fodor Szabolcs – népszerű becenevén Foci –, az Erste Ligában jelenleg az aranyéremért küzdő FTC-Telekom vezetőedzője évekkel ezelőtt a Jegesmedvékben hokizott, míg a felszerelés-menedzser újra az a Nagy József lesz, aki diósgyőrieknél jelenleg is közmegelégedésre tölti be ezt a funkciót. További érdekesség, hogy a válogatott ellátásáról a jég- és a sportcsarnok büfészolgálata gondoskodik

– Természetesen alkalmazkodunk az erőteljes munkát végző sportolókhoz igényeihez – mondta Vincze József, aki cégtulajdonosként felel majd a fiúk étkeztetéséért. – Kalóriadús napi menüsort állítunk össze és a játékosok esetleges extra kéréseit is igyekszünk kielégíteni. Két tartalmas levessel és négy főétettel készülünk és magától értetődően svédasztal fogadja a teljes válogatottat.

Jégkorong: hét meccs Tamperében

A 2023-as IIHF jégkorong-világbajnokságot május 12. és 28. között rendezik Lettországban és Finnországban. A két rendező város Riga és Tampere, ahol a mieink is küzdenek majd.

Az A csoportban programja

Május 13: Magyarország – Dánia

Május 14: Egyesült Államok – Magyarország

Május 16: Franciaország – Magyarország

Május 18: Magyarország – Svédország

Május 19: Magyarország – Finnország

Május 21: Németország – Magyarország

Május 22: Ausztria – Magyarország