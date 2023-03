A férfi vízilabda OB I 18. fordulójában pénteken Pécsi VSK-Mecsek Füszért – PannErgy-Miskolci VLC meccset rendeztek a baranyai város uszodájában. Az eredetileg szombatra tervezett mérkőzést a létesítmény foglaltsága miatt hozták egy nappal előrébb. A kezdés előtt a vendégek 14, míg a házigazdák 11 ponttal rendelkeztek.

Bár a labdát a PVSK hozta el az első ráúszás alkalmával, Kolozsi kísérletét kivédte a miskolciak ,,portása". Az első előny az MVLC-é volt, de Brkic szintén rontott, így maradt a 0-0. 1:15 perc után Krasznai remekül játszotta meg Várkonyit (0-1), melyet Keresztúri és Tanczer pontatlan kísérlete követett. A pécsiek szabaddobás-góllal egyenlítettek, Lajkó löketét nem lehetett fogni (1-1). A PVSK háromszor annyiszor próbálkozott, mint a miskolciak (6-2), ám Moravcsik állta a sarat. Mielőtt azonban még az utolsó percbe lépett volna az óra, már ő is tehetetlen volt, amikor Pellei volt vele szemben fórban (2-1). 11 mp-vel később Nagy N. harcolt ki büntetőt, és Várkonyi be is lőtte, már aznapi második találata volt (2-2). Gelencsért Oltean is mattolta a dudaszó előtt, így előnyben volt a vendéggárda (2-3).

A második negyedben Kolozsi találta el Moravcsikot, majd nem sokkal később a PVSK második akcióját Vogel fejezte be jól centerben (3-3). A hazaiak voltak ekkor valamivel aktívabbak, melynek eredményeként Keresztúri megúszást követően 4-3-ra alakította az állást. Persze a borsodiak is odatették magukat, előnyben Brkic hozta helyzetbe Molnár G.-t (4-4). A pécsiek előnye éppen lejárt, de Lajkó betalált (5-4), a játékrész felénél, ismét fórban, időt kért a Török-csapat, majd Moravcsik ismét hárított. Nagy N-t Keresztúri nem tudta fogni, a miskolci emberfölényt Smitula használta ki (5-5). Vogel dobott gólt csapata fórjánál (6-5), majd az MVLC is kiharcolt hasonló lehetőséget, Brkic egyenlített is (6-6).

A második is célt ért

A harmadik felvonás első részében senkinek semmi nem jött be, így a nézők nem láthattak újabb gólokat. Minden volt, mint a búcsúban: támadó hiba, kiállítás, védés, még sárga lap is. Amikor már csak kicsivel több, mint két perc volt a negyedből, Gaszt emberelőnyben pontos volt (7-6), Pellei pedig akció találattal kettőre növelte a pécsi vezetést (8-6). Brkicre lehetett számítani fórban (8-7), még nem dőlt el semmi az utolsó menet előtt.

Természetesen meg volt a siker szándéka a vendégcsapatban, amelynék, a negyedik játékrészben Stefanidesz 8-8-ra hozta a találkozót. Keresztúrinak is helyén volt a szíve, így megint a PVSK vezetett (9-8). Fórban időt kért a házigazda, azonban Gaszt kihagyta a helyzetet majd Oltean második pénteki kísérlete is célt ért (9-9). Piros kártyát kaptak a miskolciak, Vogel büntetőt harcolt ki, ám Lajkó elhibázta. Felfokozott, paprikás volt a csata, villant egy újabb piros a vendégek oldalán. 2:10 perccel a befejezés előtt, előnyben időzött az MVLC, a Brkic-Böröczky összjáték eredményes volt (9-10). A PVSK három lövéséből egyik sem volt jó, a miskolciak jól védekeztek, labdát is szereztek, s megmaradt az előnyük. A két kapus csatáját Moravcsik nyerte 59%-33%-ra. Az ősszel az MVLC nyert hazai környezetben, és most is, így akár még a 8 közé kerülés sem elképzelhetetlen. MI

Vízilabda: jegyzőkönyv

Pécsi VSK-Mecsek Füszért – PannErgy-Miskolci VLC 9-10 (2-3, 4-3, 2-1, 1-3)

Pécs, 200 néző. V.: Tóth S., Berki.

PVSK-Mecsek Füszért: Gelencsér – Kolozsi (-), Keresztúri (2), Reisz (-), Kókai (-), Lajkó (2), Némethy (-). Csere: Gaszt (1), Csorba (-), Pellei (2), Vogel (2), Holl (-), Szabó G. (-). Edző: Török Viktor.

PannErgy-MVLC: Moravcsik – Krasznai (-), Nagy N. (-), Böröczky (1), Tanczer (-), Várkonyi (2), Brkic (2). Csere: Smitula (1), Oltean (2), Molnár G. (1), Stefanidesz (1), Lacerda (-). Edző: Vidumanszky László.

Gól/emberelőnyből: 3/12, ill. 5/8.

Gól/büntetőből: 0/1, ill. 1/1