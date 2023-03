A női futsal NB I-ben, a 2022/2023-as évadban, a hét végén befejezte az alapszakaszt a DVTK-Vénusz együttese. A piros-fehérek vasárnap a miskolci városi sportcsarnokban 2–1-es vereséget szenvedtek az Újpest FC-től, de az már korábban eldőlt, hogy a hetedik, utolsó helytől nem végezhetnek előrébb. Az első körből még három meccs van hátra, ezeket a héten megrendezik, ám a diósgyőriek ekkor szabadnaposak lesznek. A hét végén és azelőtt is hiába keresték a Vénusz összeállításában a szakág kedvelői a korábbi 26-szoros válogatott Kovács Alizt, nem találták, találhatták.

Edzőként, szurkolóként

– Vissza kell pörgetni az idő kerekét egészen tavaly augusztusig, amikor is az egri nagypályás csapat játékosaként megsérültem az egyik edzőmeccsen – kezdte Kovács Aliz. – Történt egy rossz kitámasztás, amiben, aminek következtében elszakadt a bal lábamban az első keresztszalag, valamint a porc is megsérült. Megműtötték októberben, azóta rehabilitáción veszek részt, kényszerpihenőn vagyok. Az egyenes irányba való ugrálás, a futás megy, viszont egyéb mozgásokat nem lehet végezni, de már ez is valami. Optimális esetben labdás edzést május végén, június elején végezhetek a leghamarabb, míg meccsen legkorábban, valószínűleg, szeptemberben léphetek pályára. Azért a jegyzőkönyvben ott szokott lenni a nevem, nem mindig, néha edzőként, Volodimir Kolok segítőjeként be szoktuk magamat írni, ugyanis van róla papírom. Aztán van olyan is, hogy ott vagyok az adott mérkőzésen, de csak mint szurkoló. Tehát ez változó.

Arra a felvetésre, vajon gondolt-e arra az elmúlt hetekben, hónapokban, hogy emiatt befejezze a labdarúgást, az alábbiakat válaszolta a Vénusz 11-es számú mezét viselő játékos.

– Nem merült fel bennem – közölte határozottan az 1982-es születésű futsalos. – Egyrészt nem szeretném azt, ha ilyen formán kerülne pont a pályafutásom végére, másrészt jövőre, 2024-ben lesz 30 éve, hogy elkezdtem focizni. 1994 augusztusában voltam először a közegben, az akkori Elán FC bemutató meccsén. Édesanyámék vittek el oda. Szóval jó lenne megadni a módját, úgy lenne igazán szép, és keretes a három évtized.

Osztályozó is lehet

Természetesen kíváncsiak voltunk arra, hogy miként értékeli csapata eddigi szereplését.

– Tavaly NB II-esek voltunk, most pedig ismét NB I-esek, van a két osztály között különbség – ecsetelte mindezt Kovács Aliz. – A legfontosabb a folyamatos munka, egy-egy bravúr kijöhet, de ezen a szinten edzés nélkül egyszerűen már nem lehet eredményt, sikert elérni. Örülünk annak, hogy egy kicsit tudott bővülni a keretünk, hiszen visszatért hozzánk korábbi játékosunk, Újvári Krisztina – aki edző is lett Diósgyőrben –, illetve vele jött egyik ismerőse is. Vannak olyan tervek, hogy még bővítsük a létszámot, reméljük, sikerül, és miként jeleztem, remélem, rövidesen én is be tudok csatlakozni.

A tényekhez még annyit: a Vénusz előbb még két győztes meccsig zajló párharcot játszani fog a 6. helyezettel (ez vagy a Csepel FC lesz, vagy az Újpest FC), ha ezt sikeresen megvívja, akkor bennmarad az élvonalban, amennyiben nem, akkor még vár rá az osztályozó egy NB II-es csapattal.

Mérföldkő volt

A Kovács Alizzal való beszélgetés során nem hagyhattuk ki a válogatottat, amely nemrég negyedik lett a debreceni Európa-bajnokságon. A csapat az elődöntőben 2–1-re kikapott Ukrajnától, majd a bronzmeccsen 12-0-s vereséget szenvedett Portugáliától.

– Természetesen eszembe jut, jutott a női futsalválogatott első nemzetközi mérkőzése, a 2008-as csehek elleni ózdi meccs, amelyen játszottam, és amelyet 4–2-re megnyertünk – emlékezett vissza a Vénusz focistája. – Akkor nagyon örültünk annak, hogy valami elkezdődött, hogy elindult a csapat, a szakágban mérföldkő volt, ami akkor történt. Európa-bajnokság akkor még nem létezett, a debreceni csak a harmadik kontinensviadal volt, előtte nem hivatalos Eb-ket rendeztek. Az ukránok ellen nagyon jól küzdöttek a lányok, nem volt rossz mérkőzés, vezettünk is. A portugálok előttünk járnak, minden bejött nekik a 3. helyért döntő találkozón, minden helyzetet kihasználtak. Az első félidőben tartottuk magunkat, a másodikban viszont már el is fáradtunk. A fináléban a spanyolok győztek, ez várható volt. MI

Labdarúgás: a tények

Az első női futsal válogatott meccs

2008. október 15., Ózd

Magyarország – Csehország 4–2

Magyarország: Vincze Anikó, Pozsgai Melinda (kapusok), Ferenczi Anna, Főfai Tímea, Rosta Eszter, Körmöczi Ildikó, Hodován Edit, Szekér Anita, Simon Boglárka, Ganczer Hajnalka, Kovács Aliz, Csepregi Gabriella, Varga Adél, Üveges Katalin (mezőnyjátékosok).