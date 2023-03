Sportszerűségből jeles – ez jutott eszünkbe akkor, amikor megkaptuk Kékesi Márton elektronikus levelét. A kétszeres téli olimpikon (XXIII. – 2018, Phjongcshang, Dél-Korea, XXIV. – 2022, Peking, Kína) a nőnap jegyében két helyi alpesi kiválóságra hívta fel a figyelmünket.

Remek eredmények

– Ez a műfaj szerencsére nem csupán rólam, hanem a hölgyekről is szól – kezdte a huszonhét esztendős klasszis, aki már a harmadik ötkarikás szereplésére készül, ugyanis kvalifikálni akarja magát az olaszországi Milánóban és Cortina d'Ampezzóban 2026-ban sorra kerülő havas viadalra. – Majtényi Hanna és Kovács Blanka egyre többször hallat magáról a magyar bajnokságokon és a nemzetközi terepeken is. Előbbi alsózsolcai, huszonegy éves és a Testnevelési Egyetemre jár – oda, ahol én dolgozom. Az országos bajnokságon felnőtt műlesiklásban harmadik, óriásműlesiklás második, alpesi összetettben pedig szintén harmadik lett. A román nemzetközi bajnokság tizennyolcas mezőnyében három érmet és egy ötödik helyezést gyűjtött, produkciójával ötszáz eurót nyert. A tizenhét esztendős Kovács Blanka a Diósgyőri Gimnázium 10.C osztályos tanulója, a „követőm”, hiszen én is ebbe a középiskolába jártam. Az ob-n az U21-es korcsoportban óriásműlesiklásban ötödik, felnőttben nyolcadik lett. Az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon a nyolcvanötös listán harminchatodik és negyvenegyedik fokozatot harcolta ki.

Majtényi Hanna | Fotó: Olvasónktól

A civilben kutatóként munkálkodó Kékesi Márton – aki a Magyar Olimpiai Bizottság sportolói grémiumának tagjaként sportvezetői „szárnyait" is bontogatja – védenceiről szakmai elemzéssel is kirukkolt: