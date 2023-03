Három és fél héttel azután, hogy kiderült, a GreenPlan-VRC Kazincbarcika férfi röplabdacsapatának nem sikerült bejutnia a Magyar Kupa döntőjébe, a Fino Kaposvár elleni elődöntő elvesztése miatt, az észak-borsodi együttes a kupa bronzmeccsén lépett pályára. A sárga-kékek ellenfele az egy meccses csatában, a másik elődöntő, a Pénzügyőr SE-vel szemben oda-visszavágón alulmaradó Kecskeméti RC volt szombaton.

Rossz KRC szervák

Furcsán kezdődött a meccs, az első öt ,,labdamenetből”, négy kurta lett, a kecskemétiek három, a barcikaiak egy rontott nyitással indították a kupanapot (3-2). A folytatásban jó sáncok jöttek, majd amikor Páez kétszer is jól piszkált bele a labdába a hálónál, az alföldi együttes szakvezetője időt kért (7-4). A pauza után nem sokkal három rossz szervát láthattunk, majd azt, hogy a kecskeméti Varga P. sok támadást fejezett be pontosan (12-11). Ám Csoma is villant, két jó befejetése között Reffatti tett le az ellenfél térfelére az első hibátlan szervát (15-12). Nem sokkal később 19-16-nál Fundora csapata hatodik (!) rontott szerváját hozta össze. A szett végjátékában Moraes két jó megoldása után jutott játszmalabdához a pontosabb játékot mutató Vegyész; az első elment, a második meglett, Baserio segítségével, aki a Kecskemét nyolcadik rossz nyitását produkálta (25-20).

Nyitások, nyitások

A második játékrész elején Páez ász nyitása után nem sokkal Blázsovicsnak volt egy rontott szervája, de a válogatott röpis azonnal javított, majd Reffatti két jó támadását követően jött a kecskeméti időkérés, ezúttal is 7-4-nél. Aztán 11-7-nél egymás után öt (!) rossz szervát produkáltak a csapatok, három a barcikai, kettő a kecskeméti oldalon született (13-10). Ez a mélység a Vegyészt zavarta meg, a szett folyamán először érte utol ellenfél a Kecskemét (13-13). Ezt követően két hibás kecskeméti nyitás miatt még nem sikerült átvenniük a vezetést a fehér mezeseknek, 15-15 után viszont igen, Baserio ászával. Innentől 1-2 ponttal az alföldiek álltak jobban, majd 18-20-ről egyenlített a VRCK. Ám a szett hajrájában Fundora két jó villanása a részsiker felé terelte a Kecskemétet (22-25).

A harmadik játszma eleje szoros volt, majd amikor kétpontos alföldi előny után Reffatti pontjaival fordított a Barcika, időt kért a hátrányba került együttes (6-5). Juhász P. rontott nyitását követően ugyan egyenlő lett az állás, de Reffatti folytatta a remeklést, vezérletével négyre nőtt a Barcika fórja (10-6). Erőlködött a Kecskemét, hogy visszakapaszkodjon, de 12-9-es állás után a VRCK meggyőző játéka folytatódott (15-10). A KRC nem tudott partiban lenni, 18-12-nél jött részükről egy kétségbeesett időkérés, de innen, ebben a szettben már nem lehetett visszajönni, a pontosan támadó Vegyész ellen. A Barcika 23-17 után úgy érte el a részsikert, hogy a hajrában a kecskemétiek bevitték a játszma 11. és 12. rontott szerváját (25-18).

Kiélezett végjáték

Beragadt a negyedik játszma elején a Barcika, időt is kért Toronyai edző (1-4), de a szünet sem segített a sárga-kékeken (4-8). Blázsovics azonban igen, remek ütéseivel felzárkózott a Vegyész (9-10), de aztán újraindult a rossz nyitások sora (11-13). Hárompontos alföldi fórról ismét egyre jött vissza a kék mezes gárda, a nem sokkal korábban először becserélt Szabó D. hathatós közreműködésével (14-15), és ekkor a Kecskemétnek kellett egy kis szünet. Páez ásza jelentette az egyenlítést, majd Blázsovics két remek megmozdulása után Nagy József kikérte második idejét (18-16). 19-17 után zsinórban három KRC pont következett, a Vegyész időkérése után pedig Varga P. volt eredményes. És innen már nem tudott újítani az észak-borsodi együttes, Farkas P. ász nyitása zárta a negyedik menetet (22-25), így jöhetett az ötödik játszma.

Jó blokkokat mutatott be a Kecskemét a záró szettben, Szabó D. ugyan sokat vállalt, de nem sikerültek a megmozdulásai (3-6). A másik oldalon sem mentek tökéletesen a dolgok, 6-8-nál jött a térfélcsere. Fundora jól ficcent az új játéktéren, Toronyai edző pedig időt kért. Páez összehozta csapata negyedik rontott szerváját ebben a játékrészben (7-10), majd Juhász P. jó sánca után a KRC kért időt (9-10). Nem sokkal később Juhász P. ász nyitásával lett egyenlő az állás (11-11). Volt 12-12, 13-13 is, a kiélezett csatában Farkas P. jó ütése juttatta meccslabdához a KRC-t, majd a mérkőzés embere, Fundora jó sáncával ért véget a találkozót (13-15).