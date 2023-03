A férfi röplabda Extraliga rájátszásában, a három nyert mérkőzésig tartó negyeddöntő második összecsapásán Kistext JP Auto Mercedes – GreenPlan-VRC Kazincbarcika találkozót rendeznek, szombaton 17 órától.

A meccs helyszíne ezúttal is a kazincbarcikai Don Bosco Sportközpont lesz, ugyanis a fővárosi csapat ,,feladta” a pályaválasztói jogot, mivel korábbi otthonában, a budapesti Riz Levente Sport- és Rendezvényközpontban nem tud játéktérhez jutni – a hírek szerint anyagi természetű okok miatt – ezért megállapodott a barcikai csarnok üzemeltetőjével, hogy itt fizet bérleti díjat, illetve a Vegyésszel, hogy a mérkőzés rendezésével kapcsolatos összes további költséget az észak-borsodiak állják.

Ami azt jelenti, hogy négy nap után ismét ugyanazon a helyszínen csap össze a két fél. Az első mérkőzést három szettben a GP-VRCK nyerte, és ezek után ismét hazai bajnokira készülhetnek a sárga-kékek.

– Természetesen jobb, kényelmesebb, hogy itthon játszunk, hiszen így nem a buszutazás fáradalmai után kell pályára lépnünk. A két együttes egymás elleni előző meccsén felforgatott csapattal is nyerni tudunk, és most sem szűk kerettel tervezünk játszani, reményeim szerint mindenkinek, aki bevethető, játéklehetőséget tudok adni, illetve megfelelő pihenőt is a meccs alatt – mondta Toronyai Miklós, a GreenPlan-VRC Kazincbarcika vezetőedzője, aki arra a felvetésre, hogy a keddi harmadik szett után meglehetősen bosszús volt, az akkor mutatott játék miatt, így folytatta: – Annak a mérkőzésnek, játékrésznek megvannak a tanulságai, most egy picit más összetételekben lesznek fent a pályán a játékosok. Például a két fiatal négyes ütő, Péter M. és Péter B. egyszerre aligha kap lehetőséget, kell, hogy megfelelő rutin is legyen mellettük. Az előző mérkőzést Reffatti betegsége miatt kihagyta, de mivel már jobban van, és az nem segítene rajta, hogy ha heteket hagyna ki, valamennyi játékidőt ő is fog kapni, már csak azért is, mert más az edzés, és más a meccsterhelés. Megvan fejben, hogy kikkel kezdünk, és kinek mikor kellene beszállnia, az is, hogy a fiataloknak mikor. Velük külön is beszéltünk arról, hogy mi az elvárás, elmondtuk, hogy az a legfontosabb, hogy a ziccereket vállalják el, és ha ezek mennek, utána az extra helyzetekben is jobban tudnak majd teljesíteni.

Az alapjátékot

Szóba hoztuk a barcikai edzőnek, hogy az előző meccsen nem csak Reffatti, hanem Szabó D. sem jutott szóhoz.

– Szabó D. sérülése miatt nem tudott velünk edzeni, a hajlítója be van állva, azt kezelik, és a masszőrünk jelezte, hogy jót tenne neki a pihenő, emiatt ő a mostani meccset is kihagyja. De ott lesz a csapattal ezúttal is, sokat jelent a fiataloknak az ő jelenléte, hiszen egy-két mondattal is a segítségükre lehet – mondta Toronyai Miklós, majd így folytatta: – Van más is, akire ezúttal nem számíthatunk, Juhász P. betegség miatt az elmúlt napokban nem tudott velünk edzeni. Az viszont jó hír, hogy Tarabusra, aki betegsége után tér vissza, ez alkalommal már számíthatunk. A Kistext ellen az lesz a legfontosabb, túl azon, hogy megszerezzük a győzelmet, hogy az alapjátékunkat hozzuk, minden összetételben. Továbbá az is, hogy ha előfordul olyan, amire korábban volt példa, hogy egy állásba beleragadunk, akár 4-5 pontra is, higgadtak maradjunk, mert a hullámvölgyből csak így tudunk kikerülni.