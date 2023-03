Az évad utolsó Euroliga mérkőzésén Franciaországban kapott ki a diósgyőri női kosárlabdacsapat.

Kosárlabda. A női kosárlabda Euroliga B-csoportjának zárókörében, a 14. fordulóban szerdán este a francia Basket Landes együttesének vendége volt a DVTK-Hun-Therm gárdája. Mivel az már a meccs előtt tudott volt, hogy egyik csapat sem juthat be a rájátszásba, a legjobb nyolc együttes közé, a mérkőzésnek különösebb tétje nem volt. Csak a presztízs: diósgyőri oldalról a mérleg egyensúlyba hozása miatt kellett a győzelem, a franciáknak pedig azért, hogy a várakozáson aluli szereplésük végen egy szépségtapaszt nyomhassanak.



Nem változtak

A Diósgyőr a két csapat nemzetközi kupamúltja során negyedszer volt a Bakset Landes vendége, de a piros-fehérek legutóbbi találkozójához, a 2019. december 4-én lejátszott Európa Kupa meccshez képest, a körülmények tekintetében nem sok változás történt. A dél-franciaországi kisvárosban ismét telt ház előtt játszottak a csapatok, és az egyik palánk mögött ezúttal is egy komplett zenekar igyekezett hangulatba hozni az úri közönséget. És, ahogy valamivel több, mint három éve, így most is, maroknyi DVTK drukker biztatta a vendégcsapatot Mont de Marsanban.



Grigalauskyte a végeken

A találkozó elején Green duplái jelezték, hogy a diósgyőriek előző meccsét, a múlt szombati, BEAC elleni idegenbeli győztes bajnokit kihagyó centernek jót tett a pihenő (3-4). Ám miután a hazaiak ,,kitekintéssel” voltak rá, és a többi vendégtől nem jött pont, fordult a kocka (8-4). Aztán 12-6-nál Guirantes hármasa gondoskodott arról, hogy ne menjen el a fehér mezes gárda. A 7. perc elején Grigalauskyte gólja a fordítást jelentette (14-15), majd a folytatásban mindkét oldalon a védekezés domborodott ki. A negyed vége előtt pedig néhány másodperccel ismét az utolsó kosár szerzője volt eredményes (14-17).

A második játékrész elején az első találatot Kiss A. jegyezte, de aztán a francia gárda következett, két triplával (20-19). A negyed közepén a Diósgyőr is egy hármassal vette vissza az előnyt, Bernáth révén (22-24), és mivel után jött néhány hazai hiba, a Landes edzője időt kért. A piros-fehérbe öltözött rézfúvósok élő koncertjével felturbósított kosárlabda meccsen, a zenekari szünet idején a DVTK drukkerek hangját lehetett hallani. Túl sok gólnak viszont egyik oldalon sem lehetett örülni, a pontatlan dobások miatt. A játékrész utolsó találatát ezúttal is Grigalauskyte vitte be, döntetlen állás után (26-28).



Hazai hármasok

A térfélcserét követően előbb Garbin, majd egy labdaszerzés után Bernáth vágott be egy-egy trojkát, mire hazai időkérés volt a reakció, 80 másodperc játék után (26-34). A pauzát követően Gil és Paget mutatta meg, hogy a francia kezek is ismerik a távoli dobások ,,titkát”, majd miután Paget és Dumerc is behúzott egy-egy duplát, és a 25. percben átvette a vezetést a hazai együttes, a Diósgyőr pedig időt kért (36-34). A szünetből visszajőve, a vendég gödör azonban tovább mélyült, a pontatlan dobások és a lepattanószerzés hiányában. A hazaiak jó, 12-0-s etapját Guirantes két büntetővel zárta le. Innentől ott loholt a hazaiak nyakán a piros mezes együttes, és feljavult támadójátékukkal azt elérték, hogy a döntés az utolsó játékrészre maradjon (48-47).

Hármasával szedte a lépcsőket a negyedik menet elején a Landes, Paget kettője után Dumerc is szórt egyet, utóbbi még egy büntetőt is dobhatott fault miatt (58-51). A DVTK azonban brutsztolt, centerhelyen gyűjtötte a pontokat. A játékrész közepén Grigalauskyte egyenlített (60-60), válaszként viszont Paget a negyedik tripláját érkeztette a gyűrűbe. Két hazai dupla késztette időkérésre a vendégek szakvezetőjét, 130 másodperccel a vége előtt héttel álltak jobban a franciák (67-60). Garbin hármasával ez ugyan négyre csökkent, de az időgazdálkodásban előnyösebb helyzetbe került házigazdák a hajrában jól sáfárkodtak fórjukkal, és megszerezték a szépségtapasz győzelmüket (72-63).

Kosárlabda: jegyzőkönyv

Basket Landes (francia) – DVTK-Hun-Therm 72-63 (14-17, 12-11, 22-19, 24-16)

Mont de Marsan, 2500 néző. V.: Jankowski (lengyel), Baloun (cseh), Gajdosz (lengyel).

Basket Landes: DUMERC (13/6), Fauthoux (2), MAGARITY (13), CHERY (8), Gil (5/3). Csere: PAGET (16/12), Djaldi-Tabdi (2), ROUMY (11/9), Turcinovic (2). Vezetőedző: Julie Barennes.

DVTK-Hun-Therm: Guirantes (9/3), Aho N. (4), BERNÁTH (17/9), Garbin (6/6), Green (4). Csere: GRIGALAUSKYTE (17), Kányási (2), Kiss A. (2), Jovanovic (2). Vezetőedző: Völgyi Péter.

Julie Barennes: – Örülök, hogy a hajránk jobban sikerült.

Völgyi Péter: – A harmadik negyed volt a sorsdöntő, előnyünk birtokában is siettettük a támadásainkat, és a védekezésünk is pontatlanná vált. Fontos és értékes mérkőzést játszottunk, mert rávilágított a hibáinkra, amelyeket javítanunk kell. Nagyon jó emlék maradt az euroligás szezon, sajnos a végére felőrölt bennünket az a sebesség és dinamika, ami ebben a versenysorozatban várt ránk. Innentől kezdve viszont a hazai kihívásokra tudunk koncentrálni.