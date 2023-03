Nehéz kiszámítani, hogy mi vár a mezőnyre a hazai ralibajnokság nyitányán. A korábbi aszfaltos borítás helyett ezúttal murván rendezik az első futamot, erre pedig április elején emberemlékezet óta nem volt példa. A lazább borításon ugyanis rendre a nyári hónapokban, a szezon felénél mérték össze az erejüket a párosok. Az idei Székesfehérvár Rally ebből a szempontból is tartogat érdekességeket, ráadásul az időjárás előrejelzés további kuszálhatja a szálakat. A hétvégére ugyanis az csapadékos időt jósolnak, ami talán csökkentheti a meglévő különbségeket.

Visszajött az érzés

– Ebben bízunk mi is – fogalmazott az év első futamával kapcsolatban Bodolai László. – Régen versenyeztünk, de bízom benne, hogy az elmúlt napokban sikerült újra formába lendülni. Hamar visszajött az érzés, a verseny hivatalos tesztjén pedig elvégeztük azt a munkát, ami ilyenkor szükséges. Azt sajnálom, hogy a hét elején a kedvezőtlen időjárás miatt elmaradt a tesztünk, jó lett volna, ha ezt a lehetőséget is ki tudjuk használni. Nagy várakozás van bennem, hiszen murván már két éve nem mentem, ilyen körülmények között pedig talán még soha. Meglátjuk, mi lesz, igyekszünk mindenhez alkalmazkodni és a lehető legjobban teljesíteni.

Tovább építkezni

Bodolai László és Deák Attila egy sikeres szezonon van túl, hiszen a tavalyi bajnokságban az előkelő ötödik helyen zártak. Erre a teljesítményre pedig lehet építeni, az elmúlt hónapokban azon dolgoztak, hogy ezt a formát tovább vigyék, és idén is a legjobbak között tartsák őket számon. A címvédő Mads Östberg ugyan hiányozni fog a magyar mezőnyből, de az RC2-es kategória így is roppant erős lesz.

Fotós: ME

– Nehéz megmondani, hogy mit hoz majd a hétvége, de bízom benne, hogy a legjobb hat-nyolc páros között ismét ott leszünk – folytatta Bodolai László. – A csúszkálós, esős körülmények összehozhatják a mezőnyt, és nem várt meglepetések is történhetnek. Lényeges, hogy stabil, megbízható teljesítményt nyújtsunk, ez ugyanis sokat érhet majd a végén. Annak is örülök, hogy a pályákon csak kétszer fogunk menni, így nem fog annyira tönkre menni a felület, ami szükséges ahhoz, hogy a futam hajrája ne váljon irreálissá. A murvánál mindig van egy szerencsefaktor is, hiszen akit elkerül a defekt, az ugyancsak jó helyen zárhat, ellenkező esetben viszont hiába teszel meg mindent, nem lesz esélyed a jó helyezésre. Éppen ezért nagyon sok összetevős lesz a szezonnyitó. Az viszont biztos, hogy nagyon várjuk, mert régen volt november. Versenykörülmények között ugyanis ekkor ültünk utoljára a Fordban.

Két nap, tíz szakasz

A 2023-as Székesfehérvár Ralin csütörtökön a hivatalos tesztet tartották meg, pénteken pedig a pályabejárás és az átvételek következnek. Szombaton és vasárnap a tíz gyorsasági szakaszt bonyolítják le, ezután pedig vasárnap kora este a MOL Aréna Sóstón felállított célkapunál köszöntik a legjobbakat.