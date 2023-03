Egy új versenyen, számukra teljesen ismeretlen pályákon állnak rajthoz. Juhász Csaba és Pásztor Tamás az előttünk álló hétvégén a szomszédos Ausztriában mérik össze az erejüket a kategória társakkal. A 4. ARC Blaufränkisch Rally-n egy nap alatt nyolc gyorsasági szakasz, nagyságrendileg kilencven versenykilométer vár a mezőnyre. A viadal nagy részét aszfalton bonyolítják le, de egy kisebb részen murván borítás is lesz.

- Hat és tizennyolc kilométer közötti pályákon fogunk versenyezni Ausztriában – tette hozzá az elindulás előtt Juhász Csaba. – Azért választottuk ezt a futamot és ezt a hétvégét, mert a jelenlegi időbeosztásba ez fért bele. Természetesen az is igaz, hogy egy rali versenyzőnek időről-időre szüksége van arra, hogy új környezetben, számára ismeretlen közegben mérettesse meg magát. Nekünk ez most jön el, bízom benne, hogy jó szakaszok várnak ránk a szomszédos Ausztriában.

Fotós: Picasa

Tövig nyomják

Az elmúlt napokban Juhász Csaba néhány belső kamerás felvétel segítségével igyekezett képbe helyezni magát a rá váró feladattal kapcsolatban. Talált némi hasonlóságot azokkal az osztrák versenyekkel kapcsolatban, ahol korábban már járt. Ez valamilyen szinten alapul lehet venni, de természetesen nagyobb tapasztalattal majd a pályabejárás után fog rendelkezni. Az esztendő elején az eredményt másodlagosnak tekinti, elsősorban szeretne visszarázódni a hosszú kihagyás után.

- Egy ilyen erős Mitsubishivel nem is lehet másképp közlekedni, csak keresztben – folytatta a miskolci ralis. - Még szép, hogy meghúzzuk a kéziféket, azért megyünk, hogy jól szórakozzunk és szórakoztassunk. Lehet, hogy ez az eredmény kárára megy, de most ez nem számít. Ez egy szezon elei verseny, itt a megtett verseny kilométerek számítanak, hogy ismét hozzászokjunk a versenyzéshez. Hetven induló lesz, ebben a mezőnyben jelenleg nem tudom elhelyezni magunkat. Ez most még nem is foglalkoztat, úgyis padlón fogunk menni, aztán majd az első kör végén meglátjuk, hogy ez mire elég. Remélem a kocsi és mi is tökéletesek leszünk.