Ezen a héten szombaton folytatódnak a küzdelmek a női kosárlabda NB I-ben, az alapszakasz utolsó fordulójára kerül sor ekkor. A bajnokság 12 csapata egy időben, 18.00-tól játssza az utolsó kör mérkőzéseit, és a zárás még sok izgalmat tartogat. Többek között a DVTK-Hun-Therm csapata is tűéles bajnokit játszik a Ludovika Csata vendégeként, ugyanis a hazai gárdának a nyolc közé kerüléshez kell a győzelem, hogy részese lehessen a negyeddöntőnek, a Diósgyőr pedig egy skerrel előre léphet a 2. helyre a tabellán, amennyiben a jelenlegi második, a Serco UNI Győr gárdája elvérez az AKSC Szekszárd vendégeként. Utóbbi együttesnek az első négy közé kerüléshez kellene a győzelem, a feljebb lépésükhöz még az is, hogy az előttük álló NKA Universitas Pécsi EAC hazai pályán kikapjon a már alapszakasz győztes Sopron Basket csapatától.

És ha már a Sopron! Az újdonsült Magyar Kupa győztes számára a múlt héten pénteken befejeződött az idei nemzetközi szezon, a tavalyi Euroliga győztes csapat az idén a negyeddöntőben, a két nyert meccsig tartó csatában kétszer is alulmaradt a török Fenerbahce gárdájával szemben az Euroligában, így a négy párharc közül ebben zárultak le leghamarabb a küzdelmek, három párosításban csak a keddi harmadik meccsek döntenek. Mivel a Sopron Basket nem lesz érdekelt az idei Euroliga négyes döntőjében, ezzel kristálytisztává vált a hazai élvonal rájátszásának menetrendje.

A bajnoki rájátszásról

A két nyert meccsig tartó NB I-es negyeddöntők már a jövő héten kedden, március 28-án elkezdődnek a női kosárlabdában, és az már biztos, hogy ezen a napon a DVTK-Hun-Therm együttese hazai környezetben játszik. Amennyiben a piros-fehérek maradnak a 3. helyen az alapszakasz végén, akkor a 6. helyezett csapatot fogadják, amennyiben a 2. pozícióba lépnek előre, akkor pedig a 7. helyen zárót. Az is biztos, hogy a négy közé jutásért zajló második mérkőzéseket március 31-én játsszák, ezeken a meccseken az 5-8. helyen végzők lesznek a pályaválasztók, míg a 3. meccseket, ha ilyenre szükség lesz, április 2-án az első négy helyre befutó gárdák otthonában rendezik.

A szintén két nyert meccsig tartó elődöntők április 5-én kezdődnek, a rájátszás ezen részében is a jobb alapszakasz helyezéssel rendelkezők otthonában indul a váltakozó pályaválasztói joggal zajló küzdelem, ahogy az április 15-én kezdődő elődöntőben is, ám az arany megszerzéséhez már három győzelem szükséges.

Kosárlabda: női Euroliga

Negyeddöntő, 1. mérkőzések: Fenerbahce (török) – Sopron Basket 82-62 (22-19, 18-16, 22-23, 20-4), CBK Mersin Yenisehir Bld (török) – Tango Bourges Basket (francia) 84-56 (15-15, 27-19, 16-12, 26-10), ZVVZ USK Praha (cseh) – Perfumerias Avenida (spanyol) 77-56 (25-19, 20-9, 20-17, 12-11), Beretta Famila Schio (olasz) – Valencia BC (spanyol) 75-63 (20-13, 20-20, 15-23, 20-7).

Negyeddöntő, 2. mérkőzések: Sopron Basket – Fenerbahce (török) 62-82 (19-32, 19-17, 10-16, 14-17), Valencia BC – Beretta Famila Schio 80-75 (18-19, 28-23, 20-17, 14-16), Tango Bourges Basket – CBK Mersin Yenisehir Bld 76-75 (25-17, 14-12, 22-19, 15-27), Perfumerias Avenida – ZVVZ USK Praha 73-71 (14-15, 17-10, 9-18, 22-19, 11-9) – hosszabbítás után.

Kosárlabda: a női NB I állása

1. Sopron Basket 21 20 1 1654-1105 41

2. Serco UNI Győr 21 18 3 1860-1392 39

3. DVTK-Hun-Therm 21 18 3 1598-1276 39

4. NKA Universitas Pécsi EAC 21 15 6 1572-1421 36

5. AKSC Szekszárd 21 14 7 1649-1371 35

6. E.ON ELTE BEAC 21 9 12 1505-1646 30

7. Ludovika Csata 21 8 13 1469-1473 29

8. TFSE-MTK 21 8 13 1462-1554 29

9. Vasas Akadémia 21 8 13 1425-1509 29

10. BKG-PN Szigetszentmiklós 21 5 16 1301-1630 26

11. VBW CEKK Cegléd 21 3 18 1409-1738 24

12. PINKK Pécsi 424 21 - 21 1147-1936 21

A 22. forduló programja, március 25. (szombat), 18.00: Ludovika Csata – DVTK-Hun-Therm, 18.00: AKSC Szekszárd – Serco UNI Győr, 18.00: NKA Universitas Pécsi EAC – Sopron Basket, 18.00: TFSE-MTK – PINKK Pécsi 424, 18.00: E.ON ELTE BEAC – VBW CEKK Cegléd, 18.00: Vasas Akadémia – BKG-PN Szigetszentmiklós.

Kosárlabda: a női NB I rájátszása

Negyeddöntő játéknapok (2 nyert meccsig)

Március 28. (kedd), 18.00

Március 31. (péntek), 18.00

Április 2. (vasárnap), 18.00 – ha szükséges

Elődöntő és az 5-8. helyért játéknapok (2 nyert meccsig)

Április 5. (szerda)

Április 8. (szombat)

Április 11. (kedd) – ha szükséges

Döntő játéknapok (3 nyert meccsig)

Április 15. (szombat)

Április 18. (kedd)

Április 21. (péntek)

Április 23. (vasárnap) – ha szükséges

Április 26. (szerda) – ha szükséges

Helyosztó a 3., 5, 7. helyért játéknapok (2 nyert meccsig)

Április 15. (szombat)

Április 19. (szerda)

Április 22. (szombat) – ha szükséges