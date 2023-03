Az elmúlt hetekben az NB II-es KolorCity Kazincbarcikai SC mindkét kapusa összeszedett kisebb-nagyobb sérüléseket, a fiatalabb Megyeri Gábor például már két hete sérült és orvosi kivizsgálásokra jár.

A klub, és szakmai vezetés ezért úgy döntött, hogy stabilizálni kell ezen a rendkívül fontos poszton is, hiszen a május végéig tartó szezonban minden pontnak, mérkőzésnek óriási jelentősége van. Az észak-borsodiak pénteken délután az alábbiakról számoltak be:

,,Örömmel jelentjük be, hogy hosszas adminisztrációs munka után legújabb igazolásunk is játékengedélyt kapott, így a hétvégén már bemutatkozhat a Kolorcity Kazincbarcika felnőtt csapatában."

A 20 esztendős Bencze Antal négy és fél év után tért haza a Vitória Guimaraes csapatától. Anno a sportszaklapok sokat írtak arról, hogy 2018-ban az MTK utánpótlás szekciójából Portugáliába igazolt, méghozzá az élcsapat U17-es keretébe. A korosztályos csapatokat végigjárva eljutott a felnőtt csapatig. 2022. július végén bekerült az EKL-selejtező miatt Felcsútra utazó csapat keretébe is, bemutatkoznia azonban nem sikerült. A B-csapatban viszont 38-szor védte a portugálok hálóját. A vezetőktől és edzőktől mindeközben rengeteg pozitív és elismerő szót kapott, viszont miután ennek ellenére sem volt lehetősége bemutatkozni a felnőtt csapatban tétmérkőzésen, a váltás mellett döntött. Tette mindezt a további fejlődés, meccsrutin megszerzése és a folyamatos játéklehetőség érdekében. A kapus szabadon igazolható játékosként került Barcikára, nagyon szeretne bizonyítani és bízik abban, hogy komoly harc árán, de beverekedi magát a KBSC kezdőcsapatába.