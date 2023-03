Az asztaliteniszezők 31. MEAFC Vándorkupa–Szlaboda István Emlékversenyét, valamint a Géczi István Emlékversenyt március 26-án, vasárnap rendezi meg a MEAFC-Miskolc asztalitenisz szakosztálya.

A Miskolci Egyetemi Körcsarnokában a II. és III. osztályban érdekelt sportolók 9 órától, 12 asztalon kezdik meg a küzdelmet az egyéni és páros versenyszámokban. Újdonság a korábbiakhoz képest, hogy külön versenyt rendeznek egyéni és páros versenyszámban is, a II. és a III. osztályú játékosoknak, továbbá a III. osztályú versenyen csak a megyei és alacsonyabb osztályban versenyző játékosok szerepelhetnek. Ezen kívül a kiírásban szerepel női egyéni amatőr, összevont női és férfi ifjúsági verseny is.

Nevezni március 24-én, pénteken, 20.00 óráig Hajdu István főbírónál, a [email protected], vagy Holdi László versenyigazgatónál, a [email protected] e-mail címeken lehet. Helyszíni nevezésre nincs lehetőség.

A hagyományőrző versenyt, melyre díszvendégként várják Molnár Anna Eb-ezüstérmes játékost is, a Miskolci Egyetem, a B.-A.-Z. Vármegyei Asztalitenisz Szövetség, a Bóta Ékszerbolt, a Falánk Fanny és a Rowenta-Tefal Magyarországi Képviselete támogatja.