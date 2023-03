Nem sikerült jól Guzi Blanka számára a két héttel ezelőtti szezonrajt, a Peridot Kupa fedett pályás öttusa verseny, ami egyben magyar bajnokság is volt. A miskolci Swimming PC sportolója ugyanis a döntőben, a lovaglás során elszállt, paripája az utolsó akadály előtt ellenszegült, és az újabb próbálkozás sem hozott eredményt, olyannyira nem, hogy ennek során a lovas leesett a nyeregből, megütötte magát, és a nulla pontos szám után nem folytatta tovább a versenyt.

– Köszönöm jól vagyok – válaszolta megkeresésünkre Guzi Blanka. – Tényleg megütöttem a kezemet, de semmi extra nem történt, akár folytathattam volna is a versenyt. Mivel azonban volt más egészségügyi problémám az első verseny előtt, így több minden szólt amellett, hogy engedjem el a napnak a további részét, és hozzam egy kicsit előrébb a pihenés kezdetét. A lovaglás ilyen, benne van az is, ami velem történt, azzal együtt is, hogy eddig ritkán fordult elő ilyen velem. Persze, sajnálom, hogy így esett, hogy Blanka leesett, mert a betegség ellenére, a lovaglásig jól mentek a dolgok. Egyrészt jól sikerült a vívás, aminek nagyon örültem, másrészt a selejtező és az elődöntő során azt éreztem, hogy az előző évhez képest most sokkal jobb fizikai állapotban vagyok, és hogy a felkészülés során erős alapokat szereztem. Remélem, ennek lesznek még szemmel látható eredményei is.

A 23 éves sportolótól azt is megtudtuk, hogy azóta már edz, és készül az év további, nemzetközi versenyeire.

– Márciusban, az első világ-kupa futamon még nem állok rajthoz – mondta Guzi Blanka, majd így folytatta: – Mivel megkezdődik az olimpiai kvalifikáció, és tudomásom szerint összesen nyolc magyar női sportoló van, aki öttusában megpróbál kvótát szerezni Párizsra, így a világkupa szerepléseket el kellett közöttünk osztani. Emiatt én csak áprilisban indulok vk-versenyen, Törökországban. A világkupa futamoknak abból a szempontból van tétje, – amellett, hogy a győztes megszerzi az első olimpiai kvótát, – hogy a magyar sportolók az ebben a sorozatban elért eredményeik alapján juthatnak ki az Európa-bajnokságra, arra a versenyre, amelyen egy országból csak négy, a legjobb négy sportló indulhat. Az európai versenyzők számára, beleértve engem is, a krakkói kontinensbajnokság számít az év versenyének, így szeretnék ezen jelen lenni, mér csak azért is, mert Lengyelországban nyolc hely talál gazdára a párizsi, ötkarikás játékokra.

Az olimpiai kvótákról

A 2024-es párizsi olimpián 36 férfi és 36 női öttusázó vehet részt, ebből mindkét nemnél 33, 33 helyre a versenyeken elért eredmények alapján lehet kvalifikálni (a három, három üres helyből egyet, egyet a rendező ország kaphat, a két, két helyet pedig szabad kártyaként olyan nemzeteknek adják, amelyeknek a sportolói nem szereztek indulási jogot az olimpiára).

A kontinensbajnokságokon elért eredmények alapján nemenként 20, 20 hely talál gazdára. Az Európa-bajnokságon a helyezések alapján nyolc kvóta kel el, az Ázsia-bajnokságon, a Pánamerikai játékokon 5-5 hely (utóbbi megméretésen a dél-amerikai földrészről, és az észak-amerikairól is minimum 2-2, a legeredményesebben szerepelt sportolónak jár hely), míg az Afrika-bajnokságról és Óceánia-bajnoksáról egy-egy versenyző, a legjobb juthat ki. Az európai és ázsiai versenyeken egy nemzetből csak egy sportoló szerezhet kvótát, vagyis ha azonos országbeliek zárnak az első nyolc, vagy öt helyen, akkor csak a jobb pozíciót elérő sportoló jut indulási joghoz, és ez esetben a két kontinensbajnokságon a nyolcadiktól, illetve az ötödiktől hátrébb végzett, más nemzetbeli sportoló lehet olimpikon.

A világ-kupa sorozat győztese is indulási jogot szerez. A 2023-as és a 2024-es világbajnokságokról a három, három legjobb eredményt elért, kvótát még nem szerzett sportoló szerez olimpiai kvalifikációt, vagyis a két vébéről, nemenként 6-6 versenyző. A maradék hat hely az olimpiai ranglistán elfoglalt helyezés alapján talál gazdára, a még kvótát nem szerzett sportolók között.

Fontos tudnivaló, hogy egy országból, nemenként legfeljebb két sportoló szerezhet indulási jogot az ötkarikás játékokra.

Az idei év jelentős nemzetközi öttusa versenyei Március 6-12.: világ-kupa, Egyiptom (Kairó) Április 11-16.: világ-kupa, Törökország (Ankara) Április 25-30.: világ-kupa, Magyarország (Budapest) Május 9-14.: világ-kupa, Bulgária (Szófia) Május 31-Június 4.: világ-kupa döntő, Törökország (Ankara) Június 25-Július 1.: Európa-bajnokság, Lengyelország (Krakkó) Július 19-23.: olimpiai ranglistaverseny, Magyarország (Budapest) Augusztus 1-6.: olimpiai ranglistaverseny, Lengyelország (Drzonkow) Augusztus 21-28.: világbajnokság, Anglia (Bath) Szeptember 27-Október 1.: olimpiai ranglistaverseny, Spanyolország (Madrid) Október 14-18.: olimpiai ranglistaverseny, Kirgizisztán (Bishtek)