Csütörtökön és pénteken rendezik meg a női kosárlabda Magyar Kupa négyes döntőjét, amelynek Sopron ad otthont. A mostani kiírás eltér a korábbiaktól. Kilenc éven át nyolc csapat egy helyszínen játszotta a sorozat összes, mind a nyolc meccsét, egy esetet leszámítva, három nap alatt (2021-ben a koronavírus óvintézkedések miatt a három játéknap közé egy-egy nap szünetet is beiktattak, így akkor öt napon át tartott a női kosárlabda MK).

Annyiban azonos az idei év a korábbiakkal, hogy ezúttal is mindössze nyolc csapat vehetett részt a női kosárlabda Magyar Kupában, azok, akik az élvonalbeli bajnokság alapszakaszának a felénél, a 11. fordulót követően a tabella első nyolc helyén álltak. Az egy meccses negyeddöntőket már korábban, február 16-án megrendezték, különböző helyszíneken (a sorsolást követően azok a csapatok kapták a rendezési jogot a négy párban, akiknek ellenfelükkel szemben előkelőbb volt a bajnoki helyezési számuk), így a Sopronnak, az ottani rendező klubnak, csak három együttest kell vendégül látnia. A címvédő DVTK-Hun-Therm gárdáját, akik csütörtökön 17.45-től a az NKA Universitas Pécsi EAC ellen küzdenek a döntőbe jutásért, valamint a Serco UNI Győrt, akik ellen a Sopron Basket ellen játszik 20.45-től, a pénteki fináléba kerülésért.

A női kosárlabda Magyar Kupa döntőre a napijegyek elővételben 2200 Forintba kerülnek, a helyszínen 3000 Forintért lehet bilétához jutni, kétnapos bérletek pedig 4000 Forintért válthatók.

Kupamúlt

A diósgyőri női kosárlabdacsapat az elmúlt harminc évben 12 kupaérmet szerzett, mindegyik féléből négyet, négyet. A legutóbbi kiírásban a Sopron Basket együttesével szemben, a DVTK Arénában értek el feledhetetlen sikert, amikor az utolsó percben, vesztett állásból, kilenc pontos hátrány ledolgozva, döntetlenre alakították a meccset, a hosszabbításban pedig a közönség támogatásától szárnyakat kapva, megnyerték a kupadöntőt, 78-75-re.

Az idén is van esély arra, hogy a Diósgyőr és a Sopron mérkőzzön meg az aranyéremért, ha abból indulunk ki, hogy a bajnokságban, a mostani évadban, a Diósgyőr oda-vissza verte a pécsieket, a Sopron pedig a győrieket. Amennyiben összejön a tavalyi kupadöntő visszavágója, akkor ez lesz a két csapat ötödik egymás elleni fináléja. Érdekesség, hogy eddig mindkét csapat két-két kupadöntőt nyert a másik ellen, a Diósgyőr mindkettőt Miskolcon (2016, 2022), a 19-szeres kupafinalista, 10-szeres MK-győztes Sopron eddig Győrben (2015) és Budapesten (2021) múlta felül a piros-fehéreket.

További érdekesség, hogy a soproni gárda az eddig 65. Magyar Kupa döntő közül nyolc alkalommal volt házigazda, de csupán kétszer sikerült nyernie (2007, 2013), hatszor be kellett érnie az ezüstéremmel.

A DVTK-nak a Sopron elleni múltjában sokat kell visszalapozni ahhoz, hogy olyat találjunk, amikor tétmeccsen, a Hűség városában nyerni tudtak a piros-fehérek. Iyenre legutóbb kilenc éve, 2014. január 5-én volt példa, amikor 76-64-re győztek, Közép-Európa Liga mérkőzésen, a szlovák-magyar közös sorozat keretében lejátszott összecsapáson, ami a magyar bajnokság eredményébe is beleszámított (ez előtt ugyancsak kilenc éve, 2005-ben nyert Sopronban bajnokit a Diósgyőr).

Kosárlabda: a női Magyar Kupa négyesdöntőjének programja

Március 9. (csütörtök),

17.45: NKA Universitas PEAC – DVTK-Hun-Therm

20.45: Sopron Basket – Serco UNI Győr (tv: M4 Sport élő)

Március 10. (péntek),

17.00: Bronzmérkőzés

20.00: Döntő (tv: M4 Sport élő)