Az utánpótlás öttusában elkezdődik a válogatók sora, két megyei klub sortolói érdekeltek ebben.

Öttusa. Ezen a hévégén megkezdődik a hazai kvalifikációs sorozat az utánpótlás öttusa versenyzők számára. A négy plusz egy állomásból álló megméretésben az U15-ös, az U17-es, az U19-es és junior korosztály érdekelt. A március 18-19-i, az április 1-2-i, az április 28-29-i, a május 13-14-i versenyhétvégék egy plusszal egészülnek ki. Ugyanis a lovaglást kiváltó ötödik tusának, az akadálypályának az infrastruktúrájával még nem rendelkezik a Magyar Öttusa Szövetség, bérelnie kell ehhez a traverzet, emiatt az év első két utánpótlás versenyén – az U17, U19 és a junior korosztály számára – még csak négy szám szerepel a programban (vívás, úszás, futás-lövészet). Ezzel összefüggésben az akadálypályát március 25-26-án kétszer teljesítik majd a sportolók (erre az időpontra sikerült bérbe venni), és ennek során az első napi produkció az első válogató, a második nap teljesítménye pedig a második válogató versenyébe számít majd bele.

Az U15-ös korosztály számára ebben az évben először írnak majd ki nemzetközi korosztályos versenyt, de ez a korcsoport vívásban még nem méretődik meg. Érdekesség, hogy a hazai válogatókon az U15-ös korcsoportba tartózók mellett (U15, U14) az U13-asok is rajthoz állhatnak, mivel a hazai szabályok lehetőséget adnak arra, hogy egy sportolót a saját korosztályánál eggyel feljebb versenyeztessenek (a nemzetközi színtéren az U15-ösök alattira ez nem vonatkozik).

A válogatón két megyebeli klub is képviselteti magát. A miskolci Swimming Pentathlon Club részéről hárman állnak rajhoz, a 18 éves Tóth Dorka nem a saját korosztályában, hanem eggyel feljebb, a junioroknál méreti meg magát, a 14 esztendős Haraszin Linda szintén fentebb, az U17-esek között indul, míg a 12 éves Plébán Virág az U15-ösök mezőnyében áll rajthoz.

– Tóth Dorka nem állt rajthoz a felnőtt idénynyitó versenyen, a fedett pályás Peridot kupán, de a korosztályos válogatókra szorgalmasan készült az elmúlt hetekben – mondta Fázoldné Ecsédi Zsuzsanna, a Swimming PC elnöke. – Haraszin Linda az említett versenyen elindult, de csak a selejtezőben szerepelhetett, mivel a lovagláshoz szükséges vizsgával nem rendelkezik, persze nincs is ilyenre szüksége, hiszen 2024-től nem lesz lovaglás, helyette akadálypályát kell teljesítenie ettől az évtől az ő korosztályának. Linda nem is olyan régen, két héten át betegséggel küszködött, csak a múlt hét közepétől végzett teljes intenzitású munkát, meglátjuk, hogy ez mire lesz elég. A fiatal Plébán Virág előtt is adott a lehetőség, hogy bizonyítsa tehetségét.

Az elnök elmondása szerint, a válogatókon induló mindhárom versenyzőjének megvan az esélye arra, hogy kiharcolja magának a világversenyeken (vb, Eb) való részvétel jogát.



A sportiskolások

A Miskolci Sportiskolát az év első öttusa válogató versenyén egy lány, és négy fiú képviseli. A 2004-es születésű Lövei Gréta a juniorok között versenyez, a 2009-es Herczeg Áron és Varga Gábor Koppány, valamint a 2010-es Kántor Benedek és Kántor Vince pedig egyaránt az U15-ös korosztályban indul.

– Lövei Gréta egy hosszabb kihagyás után versenyez újra, az ő esetében ezúttal még csak a konformitás a fő szempont, az, hogy próbálja meg élvezni azt, amit csinál – mondta Hunyadi Levente, a Miskolci Sportiskola öttusa szakosztályának vezetője. – A fiúk közül Herczeg Áronnal, Kántor Benedekkel kapcsolatban megvan a remény arra, de is sorolhatom Kántor Vincét is, hogy olyan eredményt érnek el, amivel a válogató versenyek legjobbjai közé kerülnek. Varga Gábor helyzete már, ő a szertornából érkezett, nem is olyan régen az öttusába, és ennek köszönhetően az akadálypálya az egyik erőssége, és az itteni jó szereplésével kompenzálhatja a jelenleg kevésbé erős számát, az úszást.





Öttusa: a idei ismertté vált korosztályos világversenyek

Június 1-9.: U17, U19 Európa-bajnokság (Litvánia)

Június 14-18.: Junior Európa-bajnokság (Törökország)

Július 12-16.: U17 világbajnokság (Egyiptom)

Július 26-30.: U19 világbajnokság (Törökország)

Szeptember 12-17.: Junior világbajnokság (Litvánia)