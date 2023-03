DVTK-Hun-Therm – Serco UNI Győr 74-51 (17-15, 18-13, 15-16, 24-7)

Sopron, 300 néző. V.: Praksch, Frányó, Makrai.

DVTK-Hun-Therm: GUIRANTES (19/6), AHO N. (11/6), Bernáth (6), GARBIN (10/6), GREEN (19). Csere: Kányási (3/3), Kiss A. (6), Aho T. (-). Vezetőedző: Völgyi Péter.

Serco UNI Győr: ELLENBERG (18/9), Dombai (3), Dubei (6), Oroszová (2), Williams (6). Csere: Török (2), BACH (11/3), Ruff-Nagy (3), Weninger (-). Vezetőedző: Cziczás László.

Völgyi Péter: – Van csalódás összességében, de erős a magyar mezőny, az elődöntőbeli meccsünk is ezt támasztotta alá. Szerettünk volna bejutni a döntőbe, és miután ez nem sikerült, volt fél napunk, hogy az újabb célra ráhangolódjunk. A csapat nagyon jól játszott a bronzmérkőzésen, védekezésben aktívak voltunk, és a támadásaink ez alkalommal jó szinten gördültek, a lányok nem ismertek elveszett labdát. A meccs teljes értékeléséhez az is hozzátartozik, hogy a Győr legmeghatározóbb játékosa, a center Mompremier nem játszott, igaz, hiányzónk volt nekünk is, Grigalauskyte személyében. Nagyon büszke vagyok a csapatra, fényesebb éremért jöttünk, de ezt is meg kell becsülnünk. Köszönjük a szurkolók biztatását, mind a két napit, reméljük a második meccsen sikerült örömet szereznünk nekik.

Cziczás László: – Teljesen megérdemelten szerezte meg a bronzérmet a DVTK. Három negyeden keresztül rossz játékkal is úgy-ahogy meccsben voltunk, aztán a negyedik katasztrofálisra sikeredett, átgázolt rajtunk az ellenfél, nagyon sok üres hárompontost kaptunk, míg nekünk ezúttal sem ültek a külső dobásaink. A helyzetkiválasztásunk sem volt a legjobb, ám a legnagyobb probléma, hogy a negyedik negyedben asszisztáltunk a megsemmisítésünkhöz. Nem azért utaztunk ide, hogy negyedikek legyünk, de van javítási lehetőségünk, a bajnokság prioritást élvez, egyelőre nagyon jó helyzetben vagyunk, ezt szeretnénk megőrizni.