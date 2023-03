Sajóbábonyi VSE – Nyékládházi DE 5-2 (2-2)

Sajóbábony, 100 néző. V.: Tóth I T.

Sajóbábonyi VSE: Gergely – Mezőssy, Kovács P., Németh D., Titkó, Szitai (Orlóczki), Huszti (Madarász), Tóth I., Póczos (Kecskés), Tóth T., Sebők (Filetóth). Játékos-edző: Kovács Péter.

Nyékládházi DE: Horváth Á. – Osváth, Tamók, Kolompár (Zouauoi), Zsadányi (Barna), Hankó, Hajdú, Orosz, Tóth M., Durst (Leczó), Nagy B. Edző: Tóth Rajmund.

G.: Sebők (2, egyet 11-esből), Mezőssy, Kecskés, Németh D., ill. Orosz, Hajdú.

Jók: az egész csapat, ill. Hajdú, Tóth M., Hankó.

Ifi: 5-2.

Kovács Péter: – Magabiztos győzelem. Gratulálok a két fiatal bemutatkozónak, Filetóth Márknak és Orlóczki Martinnak és további sok sikert nekik.

Tóth Rajmund: – Gratulálok a Sajóbábonynak.

Cigánd SE – Bánhorváti 5-0 (3-0)

Cigánd, 300 néző. V.: Jakab.

Cigánd SE: Poór – Vass, Tóth Sz., Szilvási, Oravecz, Tóth Á. (Gégény), Fabu (Kovács G.), Ferencz (Králik), Kristófi (Baráz), Nagy D. (Kőrizs), Motkó (Kelemen). Edző: Paulik István.

Bánhorváti: Málik – Hallgató, Lukács, Kazvinszki, Székely (Tóth L.), Pavlánszki (Henez), Kréti, Fejes, Horváth Sz. (Magyar), Kovács Sz. (Kórik), Lovasi. Edző: Mátyás József.

G.: Vass (2), Nagy D., Kristófi (11-esből), Baráz.

Jók: az egész csapat, ill. az egész csapat.

Paulik István: – Kiváló játékvezetés mellett teljesen megérdemelt győzelmet arattunk fiatal elenfelünkkel szemben. Taktikus és nagyszerű játékkal örvendeztettük meg a Sándorokat és a szépszámú szurkolóinkat. Nem mellékesen, csodálatos gólokat szeretünk.

Mátyás József: – A tisztes helytállás reményében utaztunk Cigándra, amit az előzmények és a rendelkezésre álló játékosok fényében hellyel-közzel véghez is vitt a csapat. A két csapatnak mások a céljai és a lehetőségei ezt tudtuk a meccs előtt is. A kapott gólok minősége miatt csalódott vagyok, a szerencse sem állt mellettünk. Kapufáig eljutottunk, de betalálni nem sikerült. A hazaiak győzelme teljesen megérdemelt, amihez gratulálok, és a mai napon debütáló nem kevés fiatal játékosomnak is.

BSK Alsózsolca – Bőcs KSC 5-2 (3-1)

Onga, 80 néző. V.: Kujbus.

BSK Alsózsolca: Lövey – Tóth N., Polényi, Subert (Bóna), Porkoláb, Kis-Orosz, Bóta (Urbán), Szajky (Vidó), Dunai (Csattos), Lippai (Makónyi), Erdei-Nagy. Edző: Varacskai István.

Bőcs KSC: Madarasi – Pataki, Tóth T., Irhás, Lakatos (Gaál), Szabó I., Ondó (Horváth D.), Bicskey, Kerekes, Titkó, El-Sherif. Edző: Zsiga Gyula.

G.: Dunai (2), Erdei-Nagy (2), Makónyi, ill. Irhás, Titkó.

Kiállítva: Szabó I. (24.), Erdei-Nagy (71.).

Jók: Szajky, Lippai, Tóth N., Dunai, Polényi, Kis-Orosz, ill. Titkó, Irhás, Tóth T.

Ifi: 8-1.

Varacskai István: – Számunkra nagyon fontos mérkőzésen tartottuk itthon a három pontot. Koncentráltabb játékkal hamarabb bebiztosíthattuk volna a győzelmet.

Zsiga Gyula: – Hetek óta súlyos egyéni hibák nehezítik meg a pontszerzésünket. További sikereket az Alsózsolcának.

Ózd-Sajóvölgye – MVSC-Miskolc 4-2 (1-0)

Putnok, 100 néző. V.: Balogh.

Ózd-Sajóvölgye: Kosztyu (Elek) – Szemere (Soltész), Szlifka (Berta), Stefán, Pataki, Horváth S. (Pogonyi), Jobbik (Bene), Zimányi, Havasi (Takács T.), Fábián, Sebők. Játékos-edző: Bene Attila.

MVSC-Miskolc: Koczán – Bódi (Halona), Csávás (Stopiatiuk), Kele, Figeczki Á., Sebestyén, Takács P., Tirk (Kósa), Kövér, Blaskó, Gönczi. Edző: Jordán András.

G.: Jobbik, Szlifka, Pataki, Bene, ill. Takács P. (11-esből), Bódi.

Kiállítva: Blaskó (43.), Stefán (70.), Takács P. (77.).

Jók: Pataki, Horváth, Szemere, Jobbik, ill. Gönczi, Bódi, Takács P., Csávás.

Bene Attila: – A mérkőzés nagy részében fölényben futballoztunk, magabiztos győzelmet arattunk. A klub és a csapat őszinte részvétét fejezi ki a Szlifka-családnak.

Jordán András: – Gratulálok a hazai csapatnak bár úgy érzem a mai napon nem érdemeltünk vereséget. A mai mérkőzésről többet nem mondanék, mert ha elmondanám a véleményemet, akkor hetekig a lelátóról nézhetném a mérkőzéseket.

Hidasnémeti VSC – BTE Felsőzsolca 4-1 (1-0)

Hidasnémeti, 200 néző. V.: Nagy L.

Hidasnémeti: Bóni – Fülöp, Petrecsko (Bánszki), Menougong (Kulchak), Varga M., Moroziuk, Bakos, Ambrus, Földi, Tucsa, Nyitrai. Játékos-edző: George Menougong.

Felsőzsolca: Giák – Kupcsik (Hopka), Homonnay (Lippai), Moroncsik, Balogh D., Veréb (Bak), Mikolka (Szűcs), Varga B. (Németh), Csendom, Dlehány (Molnár D.), Agárdy. Edző: Gulyás Dénes.

G.: Moroziuk (2), Menougong (11-esből), Földi, ill. Bak.

Jók: Menougong (a mezőny legjobbja) és az egész csapat, ill. senki.

Török András, elnök: – Nagyon-nagyon sok száz százalékos ziccert hagytunk ki a mai napon, de ilyen arányban is megérdemelten nyertünk.

Gulyás Dénes: – Gratulálok a hazaiaknak, szívvel-lélekkel fociztak és megérdemelten nyertek. Remélem időben jött a pofon, és mindenki elgondolkodik, hogy mit szeretne ettől a játéktól. Gratulálok a fiataloknak, akik beálltak.